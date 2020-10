Algérie: Chanegriha - Le peuple algérien fera entendre sa voix souveraine le 1er novembre

Alger — Le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a fait part jeudi de la conviction de l'ANP que le peuple algérien participera en masse le 1er novembre prochain au référendum sur l'amendement de la Constitution et fera entendre sa voix souveraine, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Nous sommes entièrement convaincus que ce peuple fier sortira en masse le 1er novembre prochain, pour participer au référendum sur le projet de révision de la Constitution et faire entendre sa voix souveraine concernant les amendements proposés, avortant ainsi les desseins de tous ceux qui guettent la sécurité et la stabilité de notre chère Algérie", a déclaré le général de corps d'armée dans une allocution prononcée lors d'une réunion d'orientation tenue à l'occasion de sa visite de travail et d'inspection au siège du Commandement des Forces terrestres.

Evoquant la commémoration de l'anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre, le chef d'état-major de l'ANP a souligné que "se rappeler des sacrifices et des exploits de ceux qui ont offert à l'Algérie la fierté de l'indépendance et ont illuminé sa voie avec l'aube de la souveraineté nationale est un devoir national qui s'impose à toutes les franges de la société algérienne à travers tout le pays".

Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha a noté ensuite qu'il était "clair que la mémoire collective de notre société a prouvé, à travers les pages de l'histoire nationale riches de ses repères radieux, que le peuple algérien a de tout temps fait cap vers ce qui est judicieux et correct".

A l'entame de sa visite et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha a observé, à l'entrée du siège du Commandement, en compagnie du général-major Amar Athamnia, commandant des Forces terrestres, un moment de recueillement à la mémoire du Chahid Didouche Mourad, dont le siège du Commandement des Forces terrestres porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada.

Lire aussi: Le devoir des nationalistes est de contribuer à la réussite du référendum sur la Constitution

Par la suite, le chef d'état-major de l'ANP a présidé une réunion de travail en présence des chefs de Divisions et des cadres des Forces terrestres, au cours de laquelle il a suivi un exposé global présenté par le commandant des Forces terrestres sur l'état d'exécution du plan de développement des Forces terrestres ainsi que sur les "dispositions et mesures visant à faire réussir le programme de préparation des Forces au titre de l'année 2020-2021".

La visite du général de corps d'armée Saïd Chanegriha au siège du Commandement des Forces terrestres s'inscrit dans la dynamique des visites d'inspection aux différentes Forces et Régions militaires, et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, précise le communiqué.