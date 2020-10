Algérie: Accompagnement des PME - Sonelgaz et l'Ansej signent une convention-cadre

Alger — La Société nationale de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) et l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) ont signé jeudi à Alger une convention cadre portant sur le soutien et l'accompagnement des PME/PMI et des Starts-ups.

Lors de cette cérémonie de signature, le P-dg de Sonelgaz, Chahar Boulekhras a fait savoir que les dispositions de cette convention-cadre "vont permettre une gestion plus effective et concrète et pour dépasser certains manques".

Soulignant le rôle des PME dans la création de la richesse économique s'appuyant sur l'exemple du modèle économique allemand, M. Boulekhras a réaffirmé le soutien de Sonelgaz en faveur de la complémentarité et de l'intégration nationale à travers la collaboration de l'entreprise publique avec des sous-traitants locaux.

Pour sa part, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, a rappelé l'engagement de l'Etat envers les PME et les start-ups formulant le souhait de voir "le même engagement des jeunes entrepreneurs pour nouer le lien de confiance avec la contribution de tous".

De son côté, le ministre de l'Energie a estimé que cette convention-cadre est en adéquation directe avec la politique et la vision de l'Etat en ce qui concerne la complémentarité nationale en terme économique.

De plus, le ministre de l'Energie a assuré avoir donné "des instructions précises à toutes les entreprises et filiales du secteur afin de privilégier la sous-traitance avec les micro-entreprises et les start-up".

D'autre part, il a appelé les chefs de micro-entreprises et de start-up à être "plus agressives" sur le marché national afin d'acquérir plus de plans de charge notamment en se réunissant en groupements.

Sonelgaz: 35 % d'économie de devises depuis 2015 grâce à la sous-traitance locale

De plus, il a souligné que "la pandémie du Covid-19 apermis qu'une bonne partie de la sous-traitance ou des travaux intermittents qui étaient assurés par des sociétés étrangères puissent être réalisés par des entreprises algériennes"

A noter que cette cérémonie a également vu la présence de représentants du ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, de représentants d'institutions publiques du secteur de l'énergie et de représentants d'établissements financiers publics.

En outre, lors de cette cérémonie, les 13 techniciens de la filiale SPE de Sonelgaz dépêchés début octobre dernier en Libye pour participer à la réparation d'une panne survenue dans la centrale électrique alimentant Tripoli ont été honorés.