Maroc: Fès-Meknès - 236 projets de 1,7 MMDH entre 2016 et 2020

Fès — Un total de 236 projets d'un investissement global de 1,7 milliard de DH (MMDH) ont été programmés durant la période 2016-2020 dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural dans la région Fès-Meknès.

Selon des données du Conseil régional, ces projets concernent les routes et les pistes, avec une enveloppe budgétaire estimée à 1,1 MMDH, l'électrification rurale (160 MDH), le raccordement à l'eau potable (380 MDH) et l'appui aux secteurs de la santé (3,3 MDH) et de l'enseignement (46 MDH).

Pour ce qui est de l'année 2021, la Région mobilisera un montant de 436MDH dans le cadre du même programme. Il se répartit entre les secteurs des routes et des pistes, avec 38 projets d'un coût de 295 MDH, l'alimentation en eau potable (7 projets/132 MDH) et l'électrification rurale (5 projets/7,9 MDH).

Lors de sa session ordinaire du mois d'octobre, le Conseil de la région Fès-Meknès a approuvé 34 projets de conventions relatives à l'exécution du contrat-programme entre l'État et la région.

Ces conventions concernent quatre axes stratégiques dans les domaines du soutien aux secteurs productifs, de la relance de l'emploi et de la recherche scientifique, la réduction du déficit social et des inégalités territoriales, et de la valorisation du champ culturel et des sites touristiques et de la conservation des ressources naturelles, ainsi que de l'amélioration de l'attractivité économique des espaces territoriaux de la région.

Ces projets font partie du total des conventions de mise en œuvre du contrat-programme État-Région, qui comprend 97 programmes et projets.