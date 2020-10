Maroc: Marrakech - L'Hôtel & Ryads Barrière le Naoura désormais ouvert au public

Casablanca — L'hôtel & Ryads Barrière Le Naoura situé à Marrakech a annoncé son ouverture depuis mardi dernier, après plus de six mois de fermeture et inactivité totale.

"Il est ainsi manifeste que la crise sanitaire du virus Covid-19 a frappé de plein fouet le secteur de tourisme. Néanmoins, la volonté d'ouvrir à nouveau le joyau du groupe français Barrière au Maroc est le résultat d'un esprit citoyen, dans le but d'optimiser au maximum l'activité touristique d'une ville à notoriété internationale : Marrakech", indique l'établissement hôtelier dans un communiqué.

En effet, l'hôtel & Ryads Barrière Le Naoura a réussi avec brio à garder 100% de son effectif durant et après la période de confinement, ajoute le communiqué, notant que les ressources humaines chez le groupe Barrière s'avèrent d'une grande valeur ajoutée.

Rachid Assoudi, directeur général de l'hôtel & Ryads Barrière Le Naoura, a souligné que "l'ensemble des collaborateurs se sont mobilisés, pour assurer au quotidien l'application des mesures sanitaires au profit de nos hôtes, à savoir, port du masque obligatoire pour l'ensemble des collaborateurs et les clients, signalétique informative, distribution de gel hydroalcoolique, fiche d'information et de rappel de gestes barrières ainsi que la désinfection permanente de l'ensemble des espaces de l'hôtel".

"Aussi, l'hôtel & Ryads Barrière Le Naoura est désormais engagé pour revaloriser le tourisme responsable, à travers une série d'actions visant surtout à s'entraider avec les petits producteurs agricoles et autres, ces temps où la crise économique s'est endurcie à Marrakech, parce que nous tenons à honorer les valeurs du groupe Barrière dans ses perspectives de tourisme équitable", a ajouté M. Assoudi, cité dans le communiqué.

L'hôtel offre actuellement des promotions étudiées au profit du marché de tourisme national, une véritable occasion pour découvrir l'esprit Barrière, toujours sous le signe de l'excellence. "De différentes formules sont destinées à chaque cible dépendant de ses besoins et ses envies : Des offres pour familles, escapades en amoureux, réunions d'affaires à nombre de personnes réduits et une carte Fouquet's Marrakech inédite".

"Comme une oasis conviviale dans la médina, l'hôtel offre l'occasion d'être subjugué par les lumières si particulières de la ville rouge, fermer les yeux, bercé par le mélodieux pépiement des oiseaux et se délecter des effluves de jasmin, alangui sur une chaise longue".

Se laisser envoûter par une douce passivité, au cœur de la cité royale de Marrakech, le Naoura propose une oasis de sérénité à trois heures de Paris en avion, un cadre idéal, aussi luxueux que dépaysant pour un séjour en famille ou une escapade romanesque.

Ouverte en 2009, l'Adresse marie délicatesse marrakchie et luxe à la française derrière de hauts murs ocres, se révèle une bulle de calme et de fraicheur où les heures s'écoulent délicieusement. Son emplacement privilégié permet d'accéder et de profiter pleinement des richesses qu'offre la ville.

"La magie des fines hauteurs de l'Atlas a inspiré le lieu où l'on retrouve la palette des couleurs délicates de Marrakech, à cinq minutes de la légendaire place Jemâa el Fna. Et si proche de la Menara et de ses jardins de sable et d'eau mêlés au seuil de la palmeraie. Minéral et végétal, ivoire et ébène, grandes terrasses et vue sublime sur le jardin orné de palmiers...lumineux et chaleureux, le décor est signé Pascal Desprez", poursuit le communiqué.

Barrière est une Marque sous laquelle sont commercialisés les hôtels, casinos et restaurants de deux groupes distincts: Groupe Lucien Barrière (GLB) et Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC).

Fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne, Barrière a traversé les époques pour devenir le leader français des casinos, une référence dans l'hôtellerie de luxe et un acteur global des Loisirs et du Divertissement.

Barrière a développé des offres sans équivalent dans le domaine des loisirs haut de gamme, fondées sur le souci de l'excellence opérationnelle, de la qualité de service et de l'art de vivre à la française. Elle regroupe aujourd'hui 34 Casinos Barrière, 18 Hôtels Barrière* (pour la majorité des 5 étoiles) et plus de 120 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet's à Paris (décliné à Cannes, Courchevel, La Baule, Marrakech, Toulouse et Enghien-les-Bains) et propose près de 3.000 spectacles et animations par an.

Le chiffre d'affaires des deux Groupes s'élève à 1,17 milliard d'euros pour l'exercice clos le 31 octobre 2017. Ils comptent près de 7.000 collaborateurs. Barrière bénéficie également d'une forte notoriété dans les métiers de la restauration avec près de 2 millions de repas servis, dans les loisirs avec 15 spas, 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 1 balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2 tennis club, et se distingue à travers des Resorts implantés dans des stations touristiques de renommée internationale.