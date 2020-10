Maroc: A M'rirt, l'INDH renforce l'esprit d'appartenance et de patriotisme chez les nouvelles générations

M'rirt (Province de Khénifra) - La création par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) de l'Espace de la mémoire historique, de la résistance et de la libération de M'rirt est une preuve supplémentaire de l'engagement constructif de l'Initiative dans le renforcement de l'esprit d'appartenance et de patriotisme chez les nouvelles générations.

Réalisé dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH et le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération (HCAR) pour un coût global de 1,4 millions de DH, dont une contribution de 300.000 DH de l'INDH, l'Espace de la mémoire historique, de la résistance et de la libération de M'rirt a pour objectifs de préserver la mémoire historique de la commune de M'rirt et de consolider l'esprit d'appartenance et de patriotisme chez les générations montantes.

Il a également pour but d'imprégner les générations futures des valeurs de militantisme et de les informer du parcours des valeureux résistants du Moyen Atlas qui ont fait plier les troupes coloniales et qui ont été à l'origine d'une forte résistance face au joug colonial.

Érigée sur une superficie de 571 m2, dont 275 m2 offerts par la commune de M'rirt, cette nouvelle structure comprend notamment une bibliothèque, une salle informatique, un espace de formation, ainsi qu'une salle d'exposition où sont présentés des manuscrits, des portraits des Sultans et Rois du Maroc depuis l'avènement de la Dynastie Alaouite Chérifienne, d'anciennes collections ethnographiques, des documents rares et précieux, des habits et des armes datant de l'époque de la fameuse bataille d'El Heri (1914) et avant.

Cette espace comprend, de même, une grande salle dédiée aux étudiants et chercheurs souhaitant revisiter les coulisses de l'histoire glorieuse des résistants de M'rirt et de Khénifra ainsi que les épopées de la lutte des habitants de Zayane pour l'indépendance du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial du HCAR à Khénifra, Mohamed Assou, a souligné que l'espace de M'rirt constitue une valeur ajoutée au niveau de la province dans les domaines culturel et de la recherche scientifique, relevant que cette structure est le fruit du concours de plusieurs partenaires dont l'INDH et du HCAR qui a acquis l'assiette du terrain où a été édifié l'immeuble de l'Espace et l'ensemble des fournitures nécessaires pour l'équipement de cette structure.

L'Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération de M'rirt accueille des centaines de chercheurs, d'élèves, d'étudiants et de cadres pédagogiques dans le cadre d'un partenariat entre le HCAR et la Délégation provinciale de l'Éducation nationale à Khénifra promouvant, ainsi, les valeurs de nationalisme, de citoyenneté effective et d'éducation civique chez ses visiteurs.

Ce centre est aussi une commémoration des martyrs de cette commune ayant combattu becs et ongles le colonialisme et qui sont tombés au champ d'honneur, a assuré M. Assou, saluant les initiatives du HCAR et des autorités de la province de Khénifra pour leur effort dans ce sens.

Pour sa part, la directrice de l'Espace, Saida Baalah a affirmé que l'Espace de la mémoire historique de la Résistance et de la Libération reçoit la visite de dizaines d'étudiants, de membres d'associations de la société civile, de bénéficiaires des centres de la jeunesse et des sports et des élèves d'internats de la ville en plus des chercheurs universitaires qui y trouvent des documents utiles pour leur thèses et recherches.

Le Centre organise régulièrement des tables rondes animées par d'anciens combattants au profit des adhérents et dispense un ensemble d'activités culturelles et pédagogiques en plus de la tenue d'une dizaine de conférences pour célébrer la mémoire nationale et locale et pour commémorer des anciens résistants et des membres de l'Armée de Libération, a-t-elle dit, relevant que cet espace reçoit environ 8000 visiteurs par an.

Après le succès fulgurant de la première et deuxième phases de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, la troisième phase de ce chantier d'envergure, semble se tourner vers une nouvelle vision porteuse d'espoir et combien même structurante car, reposant sur quatre programmes cohérents et complémentaires.

L'INDH, rappelle-t-on, cible toutes les catégories sociales avec à leur tête, les générations à venir, dans une logique d'équité et d'égalité des chances dans l'objectif de réduire les écarts sociaux et les disparités territoriales au niveau national, le tout dans le cadre d'une approche participative basée sur la gouvernance et la bonne gestion.