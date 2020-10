Egypte: Plus de 500 millions de livres de LE de dons accordés aux associations civiles en août et septembre derniers

Les dons perçus par les sociétés civiles pendant les mois d'août et septembre 2020 ont totalisé 663 436 460 de LE, a déclaré jeudi 22 octobre 2020 la ministre de la solidarité sociale, Névine El-Kabbaj, à l'Agence de presse du Moyen-Orient (MENA).

Ce montant est réparti en 254 dons provenant de 107 donateurs et ayant profité à 81 sociétés civiles, a-t-elle dit, ajoutant que ces sociétés était un partenaire essentiel dans la réalisation du développement durable et des besoins des communautés locales.

Ces sommes ont permis l'exécution de petits et micro projets de développement, la création d'emplois pour les jeunes, l'organisation de stages de formation pour perfectionner leurs compétences, des projets de développement rural et agricole et autres, a-t-elle dit.

Concernant la loi sur les sociétés civiles no 149/2020, la ministre a fait savoir qu'elle serait promulguée prochainement et était censée produire un bond dans l'action civile.

Il y a plus de 50 mille associations et institutions civiles opérant en Egypte et supervisées par le ministère de la solidarité sociale qui se charge également de délivrer les permis de collecte de dons, conformément à la loi no 149/2019, régissant l'action civile, a-t-elle conclu.