Egypte: L'ambassadeur d'Égypte au Vietnam salue les relations politiques distinguées et l'amitié entre les deux pays

L'ambassadeur d'Égypte au Vietnam, Mahmoud Nayel, a salué les relations politiques distinguées et l'amitié historique entre les deux pays ayant connu un élan exceptionnel suite à la visite historique du président égyptien à Hanoï en 2017.

Cette déclaration a été faite lors du discours prononcé par l'ambassadeur lors de sa participation en tant qu'orateur principal à la conférence organisée par l'Académie des sciences sociales du Vietnam sur "La coopération entre le Vietnam, l'Afrique et le Moyen-Orient", en coordination avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Un communiqué jeudi 22 octobre 2020 par le ministère des Affaires étrangères indique que l'ambassadeur égyptien a passé en revue, dans son discours, l'avenir de la coopération entre l'Égypte et le Vietnam, soulignant les moyens de renforcer les relations commerciales et de faciliter les mesures visant à encourager les hommes d'affaires et les investisseurs à saisir les opportunités disponibles pour réaliser les intérêts des deux pays et peuples amis.

L'ambassadeur a souligné l'importance de la coordination continue entre l'Égypte et le Vietnam au sein des instances internationales et régionales et de la coopération bilatérale visant à relever les défis non traditionnels de l'étape actuelle, dont le principal est la pandémie de Coronavirus et le terrorisme international.