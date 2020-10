Congo-Brazzaville: Images - Un concours de photos sur la démocratie à Bruxelles

Les coopératives et photographes du monde entier sont invités à prendre part au concours photo CoopSnapshot qu'organise Alliance coopérative internationale(ACI) sur le thème: " démocratie". La capture d'une photo doit être en convenance à l'identité coopérative.

Le concours se déroulera entre novembre 2020 et novembre 2021. Le grand gagnant sera annoncé juste avant le 33e congrès mondial des coopératives qui se tiendra du 1er au 3 décembre 2021, à Séoul, en République de Corée.

Les coopérateurs et photographes sont encouragés à soumettre des photos qui mettent en avant les valeurs fondamentales de l'association. « Tous les mois, nous mettons en priorité nos valeurs coopératives : auto-assistance, responsabilité personnelle, la démocratie, égalité, équité, solidarité, honnêteté et ouverture, responsabilité sociale, se soucier des autres... », ont indiqué les organisateurs. Par la suite, cinq lauréats sélectionnés participeront l'année prochaine à la finale. Les meilleures photos seront publiées sur le site Web du congrès mondial des coopératives de l'ACI et sur le site web de l'ACI. Ces images seront également diffusées largement sur les réseaux sociaux de l'ACI. « Une image vaut mieux qu'un long discours », ont fait savoir les organisateurs.

Pour participer, les candidats doivent soumettre leurs photos par courrier électronique à l'adresse hoffman@ica.coop. Ils peuvent aussi envoyer plusieurs photos.

L'Alliance coopérative internationale est une association indépendante, non gouvernementale, créée en 1895 dans le but d'unir représenter et servir les coopératives dans le monde entier. Elle constitue une voix mondiale et un forum pour les connaissances, l'expertise et l'action coordonnée des coopératives.

Cette association organise des congrès mondiaux des coopératives qui sont des moments historiques du mouvement au cours desquels se réunissent des coopératives et des personnes coopératrices engagées dans une démarche d'échange, d'apprentissage et de développement. Le 33e congrès, qui aura lieu en Corée du Sud en 2021, s'intéressera à l'identité coopérative et offrira l'occasion de célébrer le 125e anniversaire de l'ACI et le 25e anniversaire de la déclaration sur l'identité coopérative.