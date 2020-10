Seychelles: Elections aux Seychelles - Sur l'île de Silhouette, une femme de 81 ans vote au milieu des précautions Covid-19

Le bureau de vote de l'île de Silhouette a ouvert ses portes jeudi peu après 9 heures du matin pour enregistrer les votes de certains des tout premiers bulletins de vote émis lors des élections présidentielles et nationales de trois jours aux Seychelles qui ont débuté jeudi.

Le premier électeur en ligne, Modestine Magnan, un habitant de Silhouette de 81 ans, a déclaré que le processus de vote s'était bien déroulé.

"Je prie pour que tout se passe bien pendant ces jours de vote", a déclaré Mme. Magnan, qui est la plus âgée des habitants de l'île.

La Commission électorale a pris des dispositions pour que les Seychellois vivants et travaillant sur les îles intérieures et extérieures votent à Silhouette, Farquhar, Coetivy et Poivre le premier jour du vote.

Les agents électoraux ainsi que les représentants des candidats, la police et les missions d'observation, dans la mesure du possible, se sont rendus en avion et en bateau vers les différentes îles pour permettre aux gens de voter depuis jeudi matin.

Les personnes qui devaient voter sur Silhouette comprenaient des personnes travaillant sur l'île avec la Islands Development Company (IDC), l'Island Conservation Society (ICS), le Hilton Labriz et le North Island Resort.

Une employée de l'Island Conservation Society (ICS), Dillys Pouponeau, 24 ans, a déclaré à la presse que voter sur Silhouette était différent du district de Grand Anse Praslin dans lequel elle s'était inscrite pour voter.

« Cela prend beaucoup moins de temps pour moi de voter ici. Pour aller à Praslin, j'aurais dû payer un billet et j'aurais dû attendre longtemps. Comme je ne participe jamais aux activités politiques, je ne manque rien », dit-elle.

Un autre électeur en ligne, David Johnny, a déclaré que "le processus était rapide mais qu'en raison du COVID-19, il fallait faire plus attention".

Justin Mathiot, l'officier électoral en charge de la station, a déclaré à la presse que "le processus s'est bien déroulé et jusqu'à présent nous n'avons rencontré aucun problème. Le vote est fluide et les choses se passent comme nous l'avions prédit".

Bien que Silhouette fasse partie des îles intérieures, c'est aussi une station universelle, ce qui signifie que toute personne vivant dans n'importe quel district peut voter ici.

"Il est donc important que lorsque ces personnes votent, le bulletin de vote soit placé dans une enveloppe sur laquelle nous écrivons la circonscription dans laquelle ils sont inscrits. Les urnes seront envoyées au siège de la Commission électorale où ils vont trier les enveloppes le vendredi soir selon les districts dans lesquels les personnes sont inscrites », a ajouté M. Mathiot.

Il a déclaré : "nous sommes arrivés avec une liste de 135 personnes censées voter. Jusqu'à présent, environ 125 personnes ont voté, cependant, il y a environ 40 personnes qui ne figuraient pas sur la liste, ce qui signifie qu'il y en a encore environ 50 personnes sur la liste qui n'ont pas voté. "

Les observateurs travaillant à la station, les journalistes couvrant l'événement et les représentants des partis politiques ont eu la chance de voter à Silhouette.

Le candidat à la vice-présidence de Linyon Demokratik Seselwa (LDS) - Ahmed Afif - et le leader de United Seychelles (US) - Vincent Meriton - ont tous deux voté.

"Je trouve que les procédures étaient assez bien organisées. Je voudrais féliciter la Commission électorale qui a réuni une équipe professionnelle qui a veillé à ce que tous les règlements soient respectés. Voter sur l'île est un peu plus compliqué que voter sur Mahé comme sur Mahé il n'est pas nécessaire de voter dans une enveloppe. Cependant, ça s'est passé assez vite, environ une minute », a déclaré M. Afif.

De son côté, M. Meriton a déclaré à la presse que "le processus s'est bien déroulé, permettant aux gens d'exercer leur droit constitutionnel dans la paix, la sécurité et l'ordre comme le demande la Commission".

Le candidat présidentiel pour One Seychelles, Alain St Ange était également présent. Il votera à les Mamelles le 24 octobre, jour principal du scrutin pour les trois îles principales, Mahé, Praslin et La Digue.

Il y a 74 634 électeurs éligibles pour voter aux élections présidentielles et à l'Assemblée nationale aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, du 22 au 24 octobre.