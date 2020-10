Algérie: GECF - La 22ème réunion ministérielle prévue le 12 novembre sous la présidence de l'Algérie

- La 22ème réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) se tiendra le 12 novembre prochain par visioconférence sous la présidence de l'Algérie, a affirmé le GECF dans un communiqué publié sur son site web.

Lors de la 37e réunion du conseil d'administration du Forum, tenue en ligne durant la semaine en cours, il a été évoqué "le rassemblement lié aux préparatifs de la 22ème réunion ministérielle du GECF, qui se tiendra le 12 novembre 2020 par visioconférence sous la présidence de l'Algérie", a précisé le GECF.

En juillet dernier, le ministre de l'Energie, également président du GECF, Abdelmadjid Attar, a réitéré lors d'une réunion avec le secrétaire général du Forum, Yuri Sentyurin, "la volonté de l'Algérie pour la réussite du Forum, par une participation active pour atteindre ses objectifs, son adaptation aux nouveaux défis de la conjoncture gazière, y compris technologiques, via l'Institut de recherche du gaz du Forum implanté en Algérie".

La 37e réunion du conseil d'administration du Forum a réuni des hauts fonctionnaires de l'Algérie, de la Bolivie, de l'Egypte, de la Guinée équatoriale, de l'Iran, de la Libye, du Nigéria, du Qatar, de la Russie, de Trinité-et-Tobago et du Venezuela, tandis que l'Iraq, la Malaisie et la Norvège ont participé en tant qu'observateurs, a ajouté le communiqué du GECF.

Présidée par Mme Yazm?n Ram?rez, membre du Conseil exécutif du Venezuela, cette réunion de trois jours a passé en revue les progrès réalisés au cours des derniers mois, a résumé les principaux résultats et a ouvert la voie à un fonctionnement sans heurts tout au long des mois intenses à venir, et jusqu'en 2021.

En lançant l'événement, Mme Ram?rez a reconnu les efforts du Secrétariat pour poursuivre ses activités proactives afin de satisfaire les intérêts des pays membres de la manière la plus aboutie.

Elle a également apprécié l'unité des participants au Forum sous le récit pressant du marché.

Le rapport de gestion précis et détaillé du secrétaire général du GECF a été complété par des discussions sur le programme de travail et le budget pour 2021, l'avancement des performances du Conseil technique et économique du Forum, le renforcement des fonctions juridiques et la révision des politiques et procédures de recrutement, selon le communiqué.

L'édition 2020 du livrable phare du GECF Global Gas Outlook 2050 était au centre de la réunion. Le Secrétariat du GECF a informé le public des fonctionnalités avancées d'Outlook.

Il a également été souligné que la hiérarchisation régionale avait récemment été étendue à plus de 140 pays et 80 agrégations régionales et économiques.

Le modèle mondial du gaz GECF fournit désormais la prévision d'estimations complètes du bilan énergétique de 2020 à 2050 avec un nouveau scénario de transition énergétique accélérée.

L'examen en cours des politiques et technologies climatiques pour la réduction des émissions à partir d'octobre 2020 a également été inclus dans les hypothèses du modèle.

Un rapport complet a été livré sur le tout nouveau rapport annuel sur le marché du gaz à court terme du GECF, la mise en œuvre du projet de l'Institut de recherche sur le gaz et les progrès continus de l'étude sur "l'évaluation des hubs de gaz naturel, les instruments de gestion des risques associés et les développements futurs potentiels", selon le communiqué.

En termes de données et de statistiques, le Secrétariat a introduit la procédure avancée et les produits livrables du mécanisme d'échange de données, ainsi que l'initiative de lancer la collecte de bulletins statistiques mensuels et trimestriels du GECF.

Les projets ont été accueillis favorablement par les membres du Conseil exécutif, qui se sont montrés cohérents et proactifs dans l'établissement de canaux d'échange de données et d'informations entre les pays membres et le siège du Forum.

D'autre part, le rapport de situation sur les préparatifs du 6e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, prévu en novembre 2021, a été remis avec succès par le pays hôte de l'événement et le siège du GECF, le Qatar en l'occurence, et a été accueilli et approuvé par tous les participants, souligne le communiqué.