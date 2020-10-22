Algérie: Football / Ligue 1 2020-2021 - Le calendrier de la compétition

22 Octobre 2020
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Le calendrier du championnat d'Algérie de Ligue 1 pour la saison 2020-2021, dévoilé jeudi par la Ligue de football professionnel à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire tenue à Sidi Moussa (Alger).

1re journée: US Biskra - JSM Skikda, CS Constantine - WA Tlemcen, JS Kabylie - CA Bordj Bou Arréridj, NA Husseïn-Dey - MC Oran, NC Magra - ASO Chlef, RC Relizane - Paradou AC, USM Alger - ES Sétif, USM Bel-Abbès - MC Alger, O. Médéa - JS Saoura, AS Aïn M'lila - CR Belouizdad

2e journée: MCA-OM, CABBA-USMBA, USB-NAHD, PAC-CSC, ASO-WAT, ESS-RCR, MCO-JSK,CRB-JSMS, JSS-USMA, ASAM-NCM

3e journée: JSMS-CABBA, CSC-ASO, PAC-MCA, JSK-CRB, NAHD-ASAM, WAT-USMA, NCM-USB, RCR-JSS, USMBA-ESS, OM-MCO

4e journée: MCA-CSC, CABBA-RCR, USB-PAC, ASO-JSK, ESS-NCM, MCO-WAT, CRB-NAHD, USMA-OM, JSS-USMBA, ASAM-JSMS

5e journée: JSMS-ASO, CSC-USMA, PAC-CABBA, JSK-ASAM, NAHD-ESS, WAT-USB, NCM-JSS, RCR-MCA, USMBA-MCO, OM-CRB

6e journée: USB-JSK, ASO-USMBA, ESS-PAC, MCO-RCR, CRB-CSC, WAT-JSMS, NCM-OM, USMA-NAHD, JSS-MCA, ASAM-CABBA

7e journée: MCA-MCO, CABBA-ESS, JSMS-JSS, CSC-ASAM, PAC-CRB, JSK-USMA, NAHD-ASO, RCR-USB, USMBA-NCM, OM-WAT

8e journée: JSMS-CSC, USB-USMBA, ASO-CABBA, ESS-MCA, CRB-MCO, WAT-JSK, NCM-PAC, USMA-RCR, JSS-NAHD, ASAM-OM

9e journée: MCA-ASAM, CABBA-USMA, CSC-ESS, PAC-JSMS, JSK-JSS, NAHD-NCM, MCO-ASO, RCR-CRB, USMBA-WAT, OM-USB

10e journée: JSMS-NAHD, USB-CABBA, ASO-PAC, ESS-OM, CRB-USMBA, WAT-MCA, NCM-JSK, USMA-MCO, JSS-CSC, ASAM-RCR

11e journée: MCA-USB, CABBA-NAHD, CSC-NCM, PAC-ASAM, JSK-JSMS, MCO-JSS, CRB-ESS, RCR-WAT, USMBA-USMA, OM-ASO

12e journée: JSMS-OM, USB-CSC, NAHD-JSK, ASO-CRB, ESS-MCO, WAT-PAC, NCM-RCR, USMA-MCA, JSS-CABBA, ASAM-USMBA

13e journée: MCA-ASO, CABBA-NCM, JSK-CSC, MCO-USB, CRB-WAT, RCR-JSMS, USMA-ASAM, JSS-ESS, USMBA-PAC, OM-NAHD

14e journée: JSMS-MCA, USB-USMA, CSC-MCO, PAC-OM, JSK-RCR, NAHD-USMBA, ASO-JSS, ESS-ASAM, WAT-CABBA, NCM-CRB

15e journée: MCA-JSK, CABBA-CRB, NAHD-RCR, ESS-ASO, MCO-PAC, USMA-NCM, JSS-USB, USMBA-JSMS, OM-CSC, ASAM-WAT

16e journée: CABBA-MCA, JSMS-MCO, USB-ESS, CSC-NAHD, PAC-USMA, JSK-OM, ASO-ASAM, CRB-JSS, WAT-NCM, RCR-USMBA

17e journée: MCA-CRB, CSC-RCR, NAHD-PAC, ESS-JSK, MCO-CABBA, NCM-JSMS, USMA-ASO, JSS-WAT, OM-USMBA, ASAM-USB

18e journée: MCA-NCM, CABBA-CSC, JSMS-ESS, PAC-JSS, ASO-USB, MCO-ASAM, CRB-USMA, WAT-NAHD, RCR-OM, USMBA-JSK

19e journée: USB-CRB, CSC-USMBA, JSK-PAC, NAHD-MCA, ESS-WAT, NCM-MCO, RCR-ASO, USMA-JSMS, OM-CABBA, ASAM-JSS.

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