Maroc: El Said, le milieu sensationnel et expérimenté de Pyramids

Pour leur toute première apparition dans une compétition de la CAF, les Egyptiens de Pyramids ne souhaitent rien d'autre que d'écrire l'histoire. Malgré leur statut de "débutants" dans les compétitions continentales interclubs, les sociétaires de Pyramids ont beaucoup impressionné et veulent faire durer le conte de fées jusqu'à remporter un premier trophée pour le club.

Dans leur quête, ils misent sur plusieurs données, notamment la grande expérience du capitaine Abdallah El Said. Le milieu de terrain charismatique a remporté plusieurs trophées de la CAF avec son ancien club d'Al Ahly, dont un en Coupe de la Confédération de la CAF en 2014. Les autres sont deux trophées de Ligue des champions de la CAF (2012 et 2013) et deux autres en Super Coupe de la CAF ( 2013 et 2014).

Né en juillet 1985, El Said a débuté sa carrière à Ismaily à l'âge de 18 ans, avant de rejoindre d'Al Ahly en 2011. Après un court passage en Finlande en 2018, il a rallié le club saoudien Al Ahli Jeddah, avant de revenir en Egypte au sein de Pyramids depuis janvier 2019. A 35 ans, El Said montre toujours l'exemple. Il a récemment rejoint le club très fermé des joueurs auteurs d'au moins «100 buts» en Premier League égyptienne, lit-on dans un article publié sur le site officiel de la Confédération africaine de football, cafonline.com El Said est également en tête du classement des buteurs de la Premier League égyptienne avec 17 buts à une journée de la fin du championnat. Le soulier d'or presque assuré, il veut ajouter une médaille continentale à son palmarès et aider Pyramids (fondé en 2008 et réformé en 2018) à remporter son tout premier titre.

Pour rappel, le club de Pyramids avait surclassé lors de son match de demi-finale, disputé mardi au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, la formation guinéenne de Horoya Conakry, scellant le sort de cette partie sur le score de 2 à 0. En finale, Pyramids affrontera, dimanche prochain au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat, la Renaissance sportive de Berkane vainqueur du Hassania d'Agadir par 2 à 1.