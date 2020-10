Algérie: CPA - Lancement inaugural de la finance islamique ce dimanche

Alger — Le Crédite Populaire d'Algérie (CPA) a annoncé jeudi que le lancement inaugural de la finance islamique au niveau de ses agences interviendra dimanche prochain au niveau de l'agence "174" de Val d'Hydra (Alger) après que la banque ait obtenu les certificats de conformité du Haut Conseil Islamique (HCI) et l'agrément de la Banque d'Algérie.

"Le CPA informe sa clientèle de la mise en place d'une nouvelle ligne de métier au sein de son réseau commercial, dédiée à la finance islamique, chargée de la commercialisation d'une gamme de produits et services conformes au préceptes de la Charia islamique, après que la Banque ait obtenu les certificats de conformité du Haut Conseil Islamique (HCI) et également l'agrément de la Banque d'Algérie", a précisé un communiqué du CPA.

Ainsi, dans le cadre de cette nouvelle activité portée par le slogan " Vos valeurs nous inspirent" permettra à la clientèle du CPA de bénéficier de produits et services conformes aux préceptes de la Charia islamique certifiés par le Comité Charia'a de la Banque et par l'autorité nationale du Haut Conseil islamique.

Ces produits et services au nombre de neuf (09) sont destinés à l'ensemble des segments cibles, qu'il s'agit des particuliers, professionnels et entreprises et en particulier les PME.

La commercialisation de ces produits se fera progressivement sur tout le réseau national bancaire du CPA et inclura des produits de dépôts et de financement comme le compte courant islamique, le compte chèque islamique, le compte épargne islamique, le compte d'investissement islamique, l'offre Mourabaha "Aqar/Sayara/Tadjhiz" ainsi que l'offre "Ijara" Immobilier et équipements, a fait savoir cette Banque publique.

De même, pour assurer une prise en charge de qualité et optimiser la commercialisation progressive des produits et services islamiques, la Banque a investi dans la création de guichets dédiés et la formation d'une équipe pluridisciplinaire de cadres et commerciaux, a conclu le communiqué.