Algérie: Président Tebboune - Focaliser sur le numérique pour une économie forte et compétitive

Alger — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a mis en avant, jeudi, l'importance de focaliser sur le numérique et les connaissances pour construire et promouvoir une économie nationale forte et compétitive.

"Focaliser sur le numérique et les connaissances pour construire et promouvoir une économie nationale forte et compétitive, c'est là un choix stratégique sur lequel nous misons pour développer de nouveaux services, investir dans des richesses complémentaires au pétrole qui soient exportables et créer une valeur ajoutée, notamment par le biais des micro-entreprises et des start-up, qui font partie des fondements de la nouvelle économie", a indiqué le Président Tebboune dans un message à l'occasion de la Journée nationale de la Presse qui coïncide avec le 22 octobre de chaque année.

"Notre économie nationale et le Trésor public ont été grandement impactés par ces agissements dangereux", a-t-il ajouté, appelant à "placer la sécurité informatique au titre des priorités de l'édification de l'Algérie nouvelle, à travers l'élaboration de cadres juridiques et de mécanismes nécessaires pour se mettre au diapason du développement technologique avec ce qu'il implique comme applications électroniques et modèles numériques de haute définition".

"Pour développer ce volet, il est nécessaire de préparer une ressource humaine qualifiée et de développer des infrastructures numériques, deux facteurs clés pour bénéficier à la fois des avantages du numérique et faire face aux risques cybernétiques sur la sécurité du pays et le système des droits et libertés individuelles et collectives", a fait savoir le Président de la République, affirmant que "toutes les entreprises sont appelées à se restructurer et à intégrer, dans les plus brefs délais, le monde des services électroniques qui constitue désormais une réalité indéniable et un dénominateur commun caractérisant à des degrés différents la vie des peuples et les actions des gouvernements de par le monde".

"Cette réalité basée sur la transition numérique effrénée offre au Gouvernement et au secteur privé d'énormes potentialités pour se propager au sein des différentes franges de la société et catégories des citoyens et va même au-delà de toutes les frontières", a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter "Nous notons avec satisfaction l'adoption de cette opération par certains secteurs à travers la mise en place de plateformes numériques spécifiques, il n'en demeure pas moins que nous misons sur la société civile en vue d'accompagner ces efforts par la sensibilisation et l'incitation au numérique et aux solutions technologiques en tant que choix incontournable pour l'édification de l'Algérie nouvelle, dont l'acte de naissance a été établi par le Hirak populaire béni".

"A cet effet, tout citoyen qui se trouve au cœur de la transition numérique, est appelé à s'intégrer à cette opération à travers l'acquisition d'un nouveau mode de pensée et l'adoption d'un nouveau mode de vie adapté aux solutions électroniques innovantes mises en place par les institutions nationales, à l'instar du e-paiement et des différentes transactions administratives et économiques", a poursuivi le Président de la République.

La célébration de la Journée nationale de la Presse (22 octobre), coïncide avec l'annonce des noms des lauréats du Prix du Président de la République du journaliste professionnel, organisé cette année sous le thème "le Numérique... une passerelle pour l'édification de l'Algérie nouvelle".