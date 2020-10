Sahara Occidental: Mise en garde contre la recrudescence des violations marocaines dans les territoires sahraouis

Alger — L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Algérie, Taleb Omar a mis en garde jeudi contre la recrudescence des violations du régime marocain dans les territoires sahraouis occupés à la veille de la réunion du Conseil de sécurité, appelant l'ONU à assumer ses responsabilité et organiser un référendum libre et transparent permettant au peuple sahraoui de décider de son sort.

"La région est sous tension en raison des pratiques contraires à la légitimité internationale du régime marocain, notamment les restrictions imposées aux militants sahraouis et l'obstination à refuser l'organisation du référendum d'autodétermination", a indiqué l'ambassadeur sahraoui dans une déclaration à l'APS.

Il a mis l'accent, par la même occasion, sur la nécessité pour le Conseil de sécurité de prendre "une position pour remettre le processus sur la bonne voie, et ouvrir de nouveaux horizons de règlement politique qui commence par des négociations et se termine par l'application de la mission de la Minurso, à savoir l'organisation d'un référendum d'autodétermination libre et transparent".

Et de souligner que le " vague de manifestations en Espagne et en France témoigne de la colère du peuple sahraoui, d'où l'impératif pour le Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités et de prendre des décisions rassurantes".

Pour rappel, des dizaines de citoyens sahraouis, toutes franges confondues, s'étaient manifestés mercredi devant la brèche d'El Guerguerat située à l'extrême sud-ouest du Sahara Occidental, pour demander à la Minurso d'assumer sa responsabilité face à l'obstination du système marocain, exigeant la fermeture immédiate de ce passage illégal.

Lors des derniers jours, des dizaines de Sahraouis se sont manifestés devant le siège de la Minurso à Lamhiriz et Bir Lahlou libéré, exprimant leur rejet des violations commises par le système marocain. Ils ont demandé, également la fermeture de la brèche illégale d'El Guerguerat.