Burkina Faso: Fasofoot (7e journée) - Les Magiciens attendent les Yennenguistes de pied ferme

Pour le compte de la 7e journée du Fasofoot qui se joue ce week-end, le Majestic SC recevra le samedi 24 octobre 2020 l'ASFA-Yennenga.

Les Princes de Dassasgho, après 2 sorties infructueuses sur leur base à Manga, tenteront de reverser les Yennenguistes, qui ont enchaîné 4 matches sans aucune défaite.

Cette 7e journée démarre ce vendredi avec les oppositions AS Police # AS Sonabel et EFO # ASFB au stade Issoufou-Joseph- Conombo.

Les flics, qui ont un début de championnat acceptable, essayeront de sauter les fusibles des électriciens. La formation de la Sonabel est aussi dans une bonne dynamique depuis l'arrivée de Mohamadi Bagué aux commandes.

Quant aux Stelistes, ils seront face aux Fonctionnaires de Bobo. Ce sera un duel à distance entre le sélectionneur national des Etalons juniors, Oscar Barro, et son adjoint, Amadou Sampo de l'EFO.

Les ASFAsiens, eux, se rendront à Manga ce samedi où ils affronteront les Majestueux garçons d'Amado Traoré.

Cette année, Majestic s'est appuyée sur les académiciens de son centre, en fin de formation. Cela a permis au club de transférer les anciens de l'équipe.

« Nous avons un groupe jeune qui apprend à tenir le championnat. C'est en même temps une marque de confiance », nous a dit son coach adjoint, Abdoulaye Karama.

Le club vient d'ailleurs de perdre son fer de lance à l'attaque, Newton Adebayo, et qui a déposé ses valises du côté de l'ASFA-Y. Pire, depuis le début du marathon, l'équipe de Manga n'a remporté aucun match à domicile.

«On espère gagner lors de cette 3e sortie. L'an passé, on partait 2 jours à l'avance pour se préparer, ce n'est pas le cas actuellement. Et ce sont aussi des jeunes qui ne sont pas habitués au terrain », se défend le technicien des princes de Manga.

Ils vont croiser une équipe de l'ASFA-Y engluée au milieu du tableau, mais qui a des arguments à faire valoir.

Les Jaune et Vert de la capitale ont à leur actif 4 matchs sans défaite et ce n'est pas rien. « Le Fasofoot actuellement, ça joue beaucoup et on s'est beaucoup préparé », nous a confié Albert Bambara, l'adjoint de Moussa Sanogo.

«Nous nous focalisons sur nos forces avant de regarder l'adversaire. Il faut être prudent quand on joue contre une équipe qui aligne des contre performances.

Nous aussi, nous sommes sur le fil du rasoir et nous ne devons pas nous louper lors de cette sortie, a conclu l'ancien international burkinabè.