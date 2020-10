Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - L'association Pratic présente l'Académie numérique du puits

Le président de la plateforme Pratic, Luc Missidimbazi, en compagnie de plusieurs partenaires, a lancé le 16 octobre à Brazzaville « l'académie numérique du puits », une structure qui vise à donner aux Congolais l'accès aux compétences liées aux métiers du numérique.

Dans un contexte où le besoin d'une formation de base en informatique ainsi que du personnel informatique spécialisé dans les entreprises publiques et privées se fait de plus en plus ressentir, l'association Pratic se positionne comme une organisation capable d'accroître des compétences numériques de base afin de stimuler l'innovation dans la production des plateformes numériques.

L'académie numérique a été, en effet, mise en place pour renforcer les compétences des apprenants en matière du numérique grâce à son équipe d'experts et de formateurs spécialisés dans les métiers du numérique et de l'entrepreneuriat. Deux programmes sont proposés : la certification des compétences numériques et des formations spécifiques.

Selon Luc Missidimbazi, l'académie numérique qui s'adresse aux étudiants, professionnels, demandeurs d'emplois et aux porteurs de projets, permettra à ces derniers de booster leur connaissance dans le domaine du numérique en acquérant de nouvelles connaissances.

« Parmi les raisons de création de l'académie numérique, il y a le désir de développer et créer des compétences numériques en milieu enseignant, contribuer à l'élaboration d'un programme spécifique. Aujourd'hui, 90% des salariés sont impactés par le numérique dans leur métier et compétence », a signifié Luc Missidimbazi.

Il a également indiqué que les compétences numériques font partie des premiers critères d'embauche d'où la nécessité de se former dans ce domaine. « Nous allons accompagner les Congolais et ceux qui résident au Congo qui souhaitent obtenir ou valoriser des compétences numériques », a-t-il ajouté. Toutes les formations se déroulant au puits, incubateur universitaire, situé à l'Université Marien-Ngouabi, non loin du Rectorat, en face de la scolarité centrale.

Créée en 2008, l'association Pratic regroupe les acteurs du développement des technologies de l'information et de la communication en République du Congo et en Afrique. Elle milite à faire connaître et valoriser le numérique à travers le monde. Cette structure accompagne également les administrations publiques dans le renforcement de leurs capacités institutionnelles, humaines et administratives. Pratic promeut aussi la solidarité numérique en soutenant des échanges techniques, culturels et économiques.