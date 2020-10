Congo-Brazzaville: Education - Les jeunes s'intéressent aux langues étrangères

Près d'une centaine de jeunes se réunissent les week-ends dans les clubs d'anglais et d'espagnol en vue de renforcer leurs capacités et améliorer leur niveau de langue.

Lycéens, étudiants, enseignants, travailleurs et autres se donnent rendez-vous dans les divers centres pour mettre en pratique les connaissances théoriques acquises respectivement dans leurs lieux de formation.

S'agissant des clubs d'espagnol, nous avons échangé avec Mbandez Londabosso Romalho, vice-président du club d'espagnol « Las estrellas de Veneuzela » ou « les étoiles de la République du Venezuela » en français. « Ici, tous les enseignants sont issus de l'ambassade du Venezuela au Congo », a-t-il fait savoir. Pour lui, il faut accorder une place importante à l'apprentissage des langues pour son influence aujourd'hui sur le marché de l'emploi.

Dans ce club, l'effectif des élèves du lycée est dominant, certaines écoles privées apprennent cette langue aux enfants dès la classe de 6e. Les jeunes viennent constamment pour espérer avoir de bonnes notes en classe, les plus motivés s'adaptent et réalisent ce vœu. « Ici au club, nous formons et nous encadrons. Les élèves qui n'ont pas assimilé leur cours à l'école peuvent venir au club ou au centre pour avoir plus de notions et d'explications. Nous formons aussi des gens qui veulent parler quotidiennement cette langue », a signifié Mbandez Londabosso Romalho.

Du côté de la langue anglaise, nous avons rencontré différents clubs dont « Youngs Angels ou les jeunes Anges », un club qui a déjà plus de 6 ans d'existence, avec plus de trois cents membres. Dans ce club, les jeunes filles s'évertuent pour se distinguer et avoir un bon positionnement dans le marché de l'emploi.

« Aujourd'hui, je peux avoir une licence en économie et autres. Mais lorsqu'il s'agira du recrutement, je peux me faire une bonne place parce que je me distingue des autres grâce à cette langue », a précisé Hervelie Ngokouba, une étudiante en science économique. Notons qu'il existe plusieurs autres clubs de langues, qui suscitent autant d'intérêt en milieu jeune, notamment les clubs de chinois, d'italien, de portugais...