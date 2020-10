Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le PCT-Poto-Poto offre des kits sanitaires aux écoles

Conduit par son président Ferréol Gassakys, le nouveau bureau du comité du Parti congolais du travail (PCT) a parcouru le 20 octobre quelques écoles publiques et privées du troisième arrondissement de Brazzaville pour remettre des kits sanitaires et sensibiliser les élèves aux mesures barrières.

La délégation du PCT a fait le tour de différents quartiers de Poto-Poto, avec dans sa gibecière des kits sanitaires destinés à la protection contre la pandémie de coronavirus. Justifiant sa démarche, le président du comité PCT-Poto-Poto a rappelé que malgré tout ce que les gens pensent à travers le monde, la Covid-19 est toujours présente.

« En réalité, la pandémie est toujours là. Donc, nous essayons de répercuter le message de prévention du chef de l'Etat à travers les établissements et surtout auprès des enfants qui représentent les générations futures. Le but étant de leur inculquer quelques règles d'hygiène afin qu'ils puissent s'armer de courage et se protéger », a expliqué Ferréol Gassakys, rappelant aux élèves les gestes barrières édictées par les autorités.

Plaçant cette visite sous le signe de l'aide et de l'entraide, le député de Poto-Poto 3 et sa suite ont pu toucher du doigt la réalité que vivent les enseignants et les élèves dans certains établissements publics et privés. « Nous nous rendons compte qu'il y a aussi beaucoup de difficultés dans certains établissements où il y a des problèmes d'eau. C'est assez difficile de voir qu'il manque d'eau alors qu'on demande à chacun de se laver se laver frequemment les mains », a-t-il déploré, n'excluant pas la possibilité de participer à l'amélioration des conditions d'hygiène dans ces écoles.

Notons que cette descente dans les écoles est la première activité officielle organisée par la nouvelle équipe dirigeante du comité PCT Poto-Poto depuis son installation.