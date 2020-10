Congo-Brazzaville: Football - Beni Makouana signe à Montpellier

A 18 ans, l'international espoir congolais Beni Makouana fait la une des médias grâce à son transfert à Montpellier, club de la ligue 1 française. Il a signé un transfert qui s'élève à 80.000 euros, soit 524. 800.000 F CFA pour cinq ans.

Selon France Football, Laurent Nicollin, président du Montpellier Hérault Sport Club, le place dans « le top 5 des grands espoirs africains ». Jeune attaquant très ambitieux et plein d'avenir, "Mbapé", comme il est surnommé, est en train d'inscrire, au fil des jours, son nom dans le palmarès du football moderne. Pensionnaire du centre national de football de Brazzaville, cet enfant du 5e arrondissement Ouenzé de Brazzaville est passé dans la plupart des clubs de son quartier avant d'atteindre le championnat national d'elite ligue 1.

Il a, en effet, commencé dans les clubs comme Espoir, Mbila Sport, Ajax de Ouenzé avant de transiter vers la Jeunesse Sportive de Poto-Poto. C'est finalement en 2017 qu'il a été recruté à Diables noirs, club avec lequel il a gagné la Coupe du Congo puis participé, en 2019, à la Coupe de la Confédération africaine de football. Issu d'une famille des footballeurs, Beni est né le 28 septembre 2002 à Brazzaville. C'est finalement après avoir passé toute son enfance (entre l'école et les terrains) dans son pays natal que Beni avait décidé de quitter Diables noirs pour Academy Sport de Conakry en Guinnée.

Laurent Nicollin se dit fier de s'offrir les services du joueur congolais. « Je le remercie de nous faire confiance et de venir chez nous en vue de franchir des paliers car beaucoup de clubs français et étrangers étaient intéressés par sa venue. Il a choisi Montpellier et j'espère que c'est le début d'une belle histoire pour lui avec le MHSC. À lui d'apprendre et de bien s'intégrer. Nous verrons ensuite ce qui arrivera, mais nous comptons énormément sur lui pour l'avenir », a-t-il indiqué après avoir officialisé le contrat.

La presse de l'Herault semble bien accueillir l'international congolais puisqu'elle le présente déjà comme un attaquant polyvalent, susceptible d'évoluer dans l'axe comme sur les côtés. Beni Makouana a porté le maillot des Diables rouges du Congo très jeune. Il a joué aux côtés des stars comme Thievy Bifouma lors du match Congo-Zimbabwé en 2019, nous a-t-il signifié, avant d'ajouter qu'il avait reçu plusieurs sollicitations des grands clubs européens avant de parapher avec Montpellier. Béni Makouana évoluera dans un premier temps avec la réserve et portera le numéro 28. «Je remercie les dirigeants de Montpellier et mes agents qui ont toujours été à mes côtés. J'ai posé mes valises ici avec des objectifs à atteindre, j'espère y parvenir et tout se passera bien », a déclaré Beni sur le site du club.

Animateur dans les vestiaires, selon ses amis, Beni Makouana connaît mettre la joie au sein de l'équipe. «Malgré son jeune âge, Beni a toujours tendance à booster le moral des autres joueurs, quel que soit le score. Sur le terrain, il va très vite et il sait se positionner. J'ai passé deux saisons, de 2017 à 2019, avec lui au sein des Diables noirs. C'était magnifique et il donnait toujours le meilleur de lui. Je ne suis pas surpris de le voir signé à Montpellier. Bon vent à lui », a expliqué Prince Obongo, actuel sociétaire des Diables noirs et milieu de terrain à l'équipe nationale du Congo. Les amoureux des sportifs congolais évoluant au championnat de France attendent de voir ce nouveau sociétaire de Montpellier arboré le maillot de ce club au cours des grandes compétitions.