Congo-Brazzaville: Télévision - Canal+ Store Charles de Gaulle donne son coup d'envoi

Que l'on soit amoureux du cinéma ou du sport, Canal+ est la chaîne de référence pour de nombreux Congolais. Aujourd'hui, à Pointe-Noire, s'est ouvert le Canal+ Charles de Gaulle sur l'artère principale de la ville.

Sept mois après l'ouverture du Canal + Store à Mont-Kamba, situé dans la périphérie de Pointe-Noire, Canal + a investi en ce 22 octobre le cœur même de cette ville et procédé à l'inauguration du Canal + Store Charles de Gaulle, portant à 7 le nombre de ses boutiques sur l'ensemble du territoire national. Ce concept unique affiche sa volonté, sans cesse renouvelée, d'offrir à ses abonnés un espace moderne digne du XXIe siècle. C'est ainsi que devant un parterre de nombreux médias, le directeur de Canal + Congo, Benjamin Belle, a pu exprimer son enthousiasme quant à la présence de ce nouveau store sur l'artère principale de la ville océane : « Canal + Store Charles de Gaulle offre une nouvelle expérience à nos abonnés comme aux futurs abonnés. C'est l'opportunité de découvrir, télécommande à la main, nos bouquets, nos chaînes et leurs programmes dans un espace de proximité ultra moderne, la particularité étant ici de pouvoir également découvrir et bénéficier de la haute compétitivité des services Canal Box en matière d'Internet. Que ce soit avec notre décodeur haute définition, l'arrivée de nouvelles chaînes, le concept Canal + Store, nos objectifs sont toujours d'aller de l'avant, d'aller plus loin pour s'inscrire dans une tendance résolument à la pointe de la télévision par satellite ».

La clientèle fidèle à la chaîne du cinéma et du sport s'en réjouit. Amanda, vendeuse dans un magasin d'articles de luxe, confie : « Moi, je suis une adepte du 7e Art et de la série « Cacao »... En cette période de couvre-feu, je passe beaucoup de temps en soirée devant la télévision. Avoir une boutique comme ça en ville va me permettre de gagner un temps précieux pour me réabonner ». Effectivement, le nouveau store est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 20 h, le samedi de 8 à 17h30 ainsi que le dimanche de 8h30 à 13h30, ce qui permettra au plus grand nombre de trouver la plage horaire de son choix pour tester et profiter de toutes les offres proposées.

Quant à Lucien, chauffeur de taxi, il ne cache pas son impatience : « Moi je suis le football, avec la pandémie on en a été privé à la télé. Ce week-end je serai devant le poste pour Barça -Réal, au Congo on ne peut jamais manquer ça. Et puis dimanche il y a la finale de la coupe de la CAF, on est Africain, hein ? Alors on supporte ! ». Jamais petit écran n'aura été aussi grand dans le cœur des Congolais et le Canal+ Store Charles de Gaulle risque bien d'être en quelque sorte leur nouvelle maison.