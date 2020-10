Congo-Kinshasa: DCMP - Tshimanga réconforte les joueurs avant le choc contre Mazembe

Le parfum du match Dcmp-Mazembe prévu ce dimanche 25 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, sent déjà bon dans les milieux sportifs. Le démissionnaire président de coordination du Daring Club Motema Pembe, Vidiye Tshimanga, qu'on croyait déjà parti, a visité les joueurs ce jeudi matin, sur leur lieu d'entraînement où ils affûtent leurs armes avant de recevoir le Tout-Puissant Mazembe dimanche pour le compte de la quatrième journée du 26ème championnat national.

Vidiye Tshimanga y est resté pendant le plus longtemps possible, réconfortant les joueurs, leur parlant affectueusement. Objectif : battre Mazembe dimanche à Kinshasa. Tshimanga a même donné à certains joueurs une voiture à chacun.

Comme qui dirait, il est et reste encore président de coordination de DC Motema Pembe, et sera bel et bien présent dimanche au stade. Apparemment, les linges sales et se seraient lavés en famille. Il est vrai que Vidiye Tshamanga partira un jour du Daring Club Motema Pembe comme il a souhaité, mais pour le moment, il aurait obtempéré aux observations du Conseil d'Administration, qui lui a demandé d'expédier les affaires courantes jusqu'à nouvel ordre, en réponse à sa lettre de démission.

Tout est parti le 12 octobre lorsque Vidiye Tshimanga de lui-même, a écrit une lettre de démission au Conseil d'Administration de l'équipe, lui exprimant ses motivations de s'en aller. Il a écrit cette lettre quelques jours après la défaite de l'équipe (0-1) face à Maniema Union, au stade des Martyrs. Une défaite qui a sérieusement endeuillé les Imaniens, avant qu'ils ne retrouvent le sourire dix jours plus tard, soit le 17 octobre après leur victoire inattendue face au FC Renaissance du Congo (2-1).

La réponse du Conseil d'Administration

Le 20 octobre, huit jours après avoir introduit sa lettre de démission, le Conseil d'Administration lui a répondu en ces termes : «Monsieur le président de coordination, c'est avec beaucoup de regrets que nous avons réceptionné votre lettre de démission en concerne. Vous nous avez honorés en redonnant espoir et fierté à tous les vrais Imaniens, par le travail abattu la saison dernière, tant au niveau du championnat national qu'à celui de la CAF. Nous comprenons la charge de vos obligations tant privées que publiques, et recevons votre lettre de démission avec beaucoup d'amertume. Cela étant, en votre qualité d'administrateur du DCMP/K, nous vous demandons de bien vouloir assumer les affaires courantes de le gestion du club, jusqu'à ce qu'un nouveau candidat répondant aux critères de sérieux, de stabilité financière, d'engagement, d'amour sincère et de maîtrise du DCMP/K se présente afin de vous remplacer valablement». La lettre a été signée par le patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, en sa qualité de Fondateur -Président du Conseil d'Administration.

En sommes, Vidiye Tshilanga n'aura tenu qu'une année et trois mois à la tête de la coordination du Daring club Motema Pembe de Kinshasa (DCMP). Il veut partir pendant que les Kinois attendent le derby Vita-Imana ; sous format Vidiye Tshimanga-Bestine Kazadi.