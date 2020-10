Congo-Brazzaville: Population et développement - Le Congo prépare un plan d'actions opérationnel

Le gouvernement a engagé le 22 octobre le processus d'élaboration du plan d'actions pour opérationnaliser les engagements sur les questions de population et de développement, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et les organisations de la société civile.

Ce plan d'actions permettra aux différents partenaires de mesurer le niveau d'actions accomplies par le Congo, dans la mise en œuvre des différentes recommandations prises lors des rencontres internationales.

L'assistant du représentant de l'Unfpa, Benoit Libali, a rappelé les objectifs de la conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire en Egypte en 1994.

Selon, il s'agit de « réduire le taux de mortalité infantile, faire passer l'expérience de vie à la naissance à plus de soixante-dix ans dans les pays à forte mortalité, parvenir à l'accès universelle de l'éducation primaire complète, ainsi qu'à l'éducation secondaire ».

Cette conférence avait posé les bases des politiques et actions sur les droits de l'homme, la population, la santé sexuelle et reproductive, l'égalité entre les sexes et le développement durable.

S'adressant aux participants, le directeur de cabinet du ministre en charge de la Santé et de la Population, Florent Balandamio, a signifié que « c'est l'occasion de faire appel à votre sens de responsabilité, afin qu'à l'issue de cet atelier, notre pays soit doté d'un outil de référence, de plaidoyer et d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la conférence internationale sur la population et le développement ».