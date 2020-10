Cote d'Ivoire: Bloléquin/Anne Ouloto - "Le président Ouattara vous confie sa candidature"

La coordonnatrice régionale de campagne du candidat Rhdp dans le Cavally , Anne Désirée Ouloto a lancé officiellement sa campagne de proximité à Blolequin auprès des chefs des quatre cantons.

À l'entame des échanges , le porte-parole des chefs, Blo Étienne a fait des plaidoyer auprès de la ministre Anne Ouloto pour l'affectation du sous-préfet de Tinhou dont les logements et les bureaux sont achevés et aussi celui de Diboké, le reprofilage de la route Diboke Zilebly frontière-Liberia, l'équipement du plateau technique de l'hôpital général de Blolequin.

Prenant la parole , la ministre Anne Ouloto a rassuré les populations et les chefs traditionnels. « Je suis venue vous présenter votre candidature. Parce que le président Alassane Ouattara vous confie sa candidature.

Le président Alassane vous a élevé à un rang supérieur en érigeant votre chambre en une institution. Donc c'est vous les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui seraient élus si le président Alassane Ouattara est réélu.

En ce qu'il concerne des sous-préfets de Tinhou et de Diboké , je vous rassure encore que cela est fait. Mais le souci que nous avons eu c'était à cause du coronavirus.

Parce que l'État peut affecter un formulaire sans lui affecter un budget. mais comptez sur moi en 2021 le sous-préfet de Tinhou sera en fonction.», a souligné la coordonnatrice régionale Rhdp.

Après cette rencontre avec les chefs traditionnels, la ministre Anne Désirée Ouloto a échangé avec plus de 2 000 femmes venant de tous les coins des quatre cantons de Blolequin soutenir et réaffirmer la réélection du candidat de Rhdp à la magistrature et victoire à une majorité écrasante.

« Je vous confie la campagne du président Alassane Ouattara pour notre bien-être. Nous les femmes, c'est nous qui accouchons, C'est nous qui faisons le commerce et nous avons besoin du Fafci (Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire ).

Faites-moi confiance et j'ai besoin de votre bénédiction.», a souligné Anne Ouloto. Ce sont au total plus de 70 chefs qui ont pris part à cette rencontre à Toulepleu et 60 pour ceux de Blolequin.