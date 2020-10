Madagascar: Un exercice périlleux

Enfin un sursaut d'orgueil intéressant. Il vient de la part de Me Hanitra Razafimanantsoa, députée TIM élue du premier arrondissement.

Elle exige que les moutures du projet de loi de finances 2021 arrivent tôt à l'Assemblée nationale. Pour que les pensionnaires de la Chambre basse du Parlement aient le temps nécessaire pour l'examiner dans les détails. Le retard, souvent délibéré, pour le dépôt de ces volumineux dossiers au desk des députés ne serait donc plus une excuse valable pour obtenir « l'adoption sans amendement », selon la formule chère aux barons du HVM à la belle époque de la « Républi- que des mallettes ».

Il est ainsi attendu des députés des débats techniques de bonne facture et non pas des attaques personnelles au ras des pâquerettes à l'encontre des membres du gouvernement qui vont défendre le Budget primitif 2021. Ces inquisiteurs auront la charge de pousser les ministres et leurs collaborateurs à être précis sur plusieurs points d'interrogation, entourés de doutes et suspicions.

En premier lieu, les ventilations des millions de dollars obtenus des généreux bailleurs de fonds pour lutter contre la propagation du coronavirus. Des militants de la société civile ont souhaité un peu plus de transparence sur les affections et les utilisations de ces mannes financières tombées du ciel, disséminées à tout vent et à tout va. Les réponses émanant du ministère de l'Économie et des finances n'ont pas trop convaincus ces irréductibles fouineurs, il appartient aux députés de parachever leur chantier.

Mais quoi qu'on puisse dire, si l'on se réfère aux statistiques officielles disponibles, le coronavirus a fini par disparaître, peu à peu. La capacité de résilience des Malgaches, désignés par des « experts internationaux » comme des victimes expiatoires de la Covid-19, a déjoué tous les pronostics. Aussi, il est déjà temps de se projeter à apprivoiser l'après crise sanitaire.

D'où la seconde préoccupation. Le gouvernement est-il disposé à poursuivre les négociations avec le Fonds monétaire international, FMI? Jusqu'à maintenant, personne n'a eu vent du contenu de la fameuse « Lettre d'intention » qui marque le début des pourparlers avec le FMI. Avec l'espoir de l'octroi des tranches financières de la Facilité élargie de crédit, FEC. L'issue de cette approche peut conditionner l'allure du cadrage chiffré des principaux indicateurs macro-économiques.

Enfin, la situation plus qu'angoissante de deux sociétés, la Jirama et Air Madagascar, ainsi que le gel à durée indéterminée des prix du carburant, sont autant de sujets devant susciter la curiosité des députés. La première aurait besoin de 100 milliards d'ariary de subvention. La seconde en attente d'un hypothétique Business plan, et de la nomination d'un directeur général. Quant aux prix à la pompe, le délai pour payer les arriérés des pétroliers, toutes professions confondues, arrive à son terme. Doit-on s'attendre aux valses des étiquettes? Dans un sens ou dans l'autre...