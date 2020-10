Madagascar: Fonctionnaires fantômes - Suspension de soldes pour six cent agents

L'opération d'assainissement des fonctionnaires fantômes se poursuit. L'État a découvert près de six cent individus en situation irrégulière.

La traque des fonctionnaires fantômes via l'Application unique pour la gestion uniforme des ressources humaines de l'État (Augure) a porté ses fruits. Près de six cent agents « fantômes » sont détectés. « Cinq cent quatre-vingt-onze individus ne toucheront plus leur solde à compter de la fin de ce mois d'octobre. Ils seront convoqués au conseil de discipline », indique le rapport du conseil des ministres du 21 octobre.

Ces individus ont perçu des salaires, sans avoir travaillé, ou ne sont pas recensés parmi les agents de l'État, mais ont continué à toucher des soldes. En plus de la coupure de leurs salaires, ces individus risquent la révocation et la suppression du droit aux pensions. « C'est la sanction maximale », explique une source auprès du ministère du Travail, de l'emploi, de la fonction publique et des lois sociales.

Coupure

Aux prochains mois, le ministère de l'Économie et des Finances pourra procéder à la coupure des salaires d'autres « fonctionnaires fantômes ». Ce ministère vérifie sept mille sept autres individus qui perçoivent des soldes, en tant qu'agent de l'État, actuellement. « Il faut bien vérifier l'exactitude des informations sur ces individus, pour éviter que les erreurs en 2017 ne se reproduisent », enchaine la source auprès de la Fonction publique. En décembre 2017, l'État a lancé une opération d'assainissement des fonctionnaires fantômes à partir du logiciel Augure.

Ce logiciel a connu des obstacles techniques. Des centaines d'agents de l'État en situation régulière, voire, des hauts responsables, comme des directeurs généraux, ont vu leurs soldes suspendus, en même temps que ceux qui ont été en situation irrégulière. Leur situation a été régularisée, après présentation de plusieurs dossiers, dont une lettre de leur chef hiérarchique, attestant qu'ils sont en service au sein de tel ou de tel département. Il y a une amélioration de cette application.

L'État a annoncé en fin septembre que l'utilisation de l'Augure est obligatoire pour tous les ministères et les institutions. Le premier ministre Christian Ntsay a déclaré que les noms de tous les agents doivent être inscrits dans ce logiciel, avant la fin du mois de septembre. Cette opération d'assainissement permettra à l'État d'économiser des milliards d'ariary.