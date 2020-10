Madagascar: Kere - Une base de données sur les sinistrés

Une plateforme digitale regroupant la base de données sur les familles touchées par le Kere sera mise en place pour le Sud.

Cette plateforme digitale est semblable à celle du COVDATA, plateforme numérique regroupant les données sur l'évolution du coronavirus. Le ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique l'a annoncé lors de sa descente dans le Sud. « À la suite de l'instruction du Président de la République et du Premier ministre sur l'établissement d'une base de données qui enregistre les familles touchées par le Kere dans le Sud via les données disponibles », explique Andriamanohisoa Ramaherijaona, ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique.

Les bases de données disponibles collectées par les différents ministères seront recueillies. L'opération a pour but d'organiser la distribution des vivres et aides. Une visite a été effectuée auprès de six districts, à savoir Amboasary, Tsihombe, Ambovombe, Tsihombe, Beloha et Ampanihy. Une opération de recensement a déjà été effectuée par plusieurs équipes rattachées au ministère de la Santé publique.