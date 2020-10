Madagascar: Deux nouvelles recrues aux Barea

Nicolas Dupuis a convoqué deux nouveaux joueurs, le gardien Mathyas et le milieu Loic, pour les matches contre la Côte d'Ivoire. Il a aussi rappelé Dax et Njiva en sélection.

Le rajeunissement de la sélection se poursuit. Deux nouvelles recrues intégreront l'effectif pour la double confrontation avec la Côte d'Ivoire en éliminatoires de la CAN.

Il s'agit du très jeune gardien formé au Paris SaintGermain (France), Mathyas Randriamamy, et du milieu de terrain du Saint-Gilloise (Belgique), Loïc Lapoussin. Ils sont respectivement âgés de 17 et 24 ans. « À la CAN, on avait l'équipe la plus âgée, il fallait la rajeunir », a martelé Nicolas Dupuis au moment de présenter sa liste, hier à Isoraka. Mathyas évolue au PSG depuis 2016.

Il fait partie des jeunes les plus prometteurs du club parisien. Concernant Loïc, il avait joué en France avant de prendre la direction de la Belgique en 2019.

Le sélectionneur des Barea a également convoqué un joueur local, le portier de l'AS Adema Nina Razakanirina. « J'aurais voulu prendre plus de joueurs locaux, mais je ne peux pas. Le championnat n'a pas repris et ils ne sont pas en état de forme pour jouer des matches internationaux », a expliqué le technicien français.

Parmi les noms marquants dans la liste dévoilés hier, il y a aussi ceux de Arohasina « Dax» Andriamirado et Njiva Rakotoharimalala bien évidemment. L'auteur du but de la qualification pour la CAN 2019 est notamment en pleine forme actuellement, comme en témoigne son quadruplé de dimanche en Thaïlande. « Njiva mérite de revenir après ces soucis de changement de club», a lancé Dupuis à son propos. Bien étoffé Le sélectionneur des Barea dispose d'un effectif impressionnant sur le papier. « Un groupe plus étoffé », d'après ses mots. Toutefois, il a exprimé des inquiétudes à propos de deux éléments en particulier : « On va tout faire pour que Métanire, qui avait été bloqué auparavant, puisse venir. Pour Hery Bastien, l'Irlande vient d'entrer en confinement total. On va essayer d'obtenir une dérogation. Mais s'il vient, il ne pourra pas revenir dans son club après ».

La liste des 25 Barea

Gardiens : Melvin Adrien, Mathyas Randriamamy, Nina Razakanirina

Défenseurs : Jérémy Morel, Thomas Fontaine, Jérôme Mombris, Sylvio Ouassiero, Pascal Razakanantenaina, Romain Métanire

Milieux : Rayan Raveloson, Abel Anicet Andrianantenaina, Ibrahim Amada, Marco Ilaimaharitra, Hery Bastien, Zotsara Randriambololona, Dimitry Caloin, Arohasina Andrianarimanana, Loic Lapoussin, Lalaina Nomenjanahary

Attaquants : Voavy Paulin, Carolus Andriamahitsinoro, Hakim Abdallah, William Gros, Njiva Rakotoharimalala, Alexandre Ramalingom