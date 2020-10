Sénégal: Les prix à la consommation ont crû de 2,2% en août

La Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) indique qu'en août 2020, les prix à la consommation ont crû de 2,2% en rythme mensuel, du fait principalement des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+4,2%), notamment le poisson frais (+21,2%) et les légumes frais (+14,3%).

Elle explique dans le même sillage que sur une base annuelle, un accroissement de 3,0% du niveau général des prix à la consommation est noté, en août 2020, essentiellement porté par les « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+4,8%), les « transports » (+4,3%) et les « restaurants et hôtels » (+2,0%).

S'agissant de l'inflation sous-jacente (hors produits frais et énergétiques), ladite source souligne qu'elle s'est affichée en baisse de 0,1%, en variation mensuelle. Par contre, la Dpee précise qu'en glissement annuel, elle est ressortie en hausse de 1,3%, en août 2020.

« En termes d'origine, les prix des produits locaux et importés ont progressé respectivement de 2,8% et 0,4%, en variation mensuelle, au mois d'août 2020 », poursuit la direction.

Qui conclut que sur un an, les produits locaux et importés se sont respectivement renchéris de 3,8% et 1,7% en août 2020.