Congo-Kinshasa: Distinction - Fredy Massamba reçoit le Golden Afro Artistic Awards d'hommage

Treize talents afro-descendants ont été récompensés lors de la cinquième édition des Golden Afro Artistic Awards parmi lesquels l'artiste musicien congolais Fredy Massamba. Cette cérémonie, qui leur donne davantage de visibilité, était organisée par le magazine Brukmer.

« Il est très important qu'il y ait un prix pour les afro-descendants parce que même dans le milieu culturel on n'a pas tous les mêmes chances de réussite », a indiqué Hadja Lahbib membre du jury.

Pour Nel Tsopo, fondateur du magazine afro-belge Brukmer, cette soirée est placée sous le signe de la résistance conformément au slogan Creativity Against Discrimination à l'heure où on assiste à une grande montée du racisme en occident et au repli communautaire, « nous percevons l'art et la créativité comme solution ultime aux divisions raciales, discriminations actuelles. Ce sera l'art et le rapprochement des peuples ou le chaos mondial »

Plusieurs autres talents ont été honorés au cours de cette 5è édition, entre autres, l'humoriste Cécile Djunga, la réalisatrice du film Mignonnes Maïmouna Doucouré, le lieu culturel Café Congo et la chorégraphe Zora Snake.

Avec à son actif plusieurs collaborations avec « Les Tambours de Brazza », de nombreuses collaborations avec Zap Mama, Didier Awadi, Manou Gallo et après avoir eu des rencontres fracassantes aux USA avec Bilal, Mos Def et The Roots, Fredy Massamba est un artiste musicien accompli. Son projet solo « Ethnophony », sorti en 2011, a été un projet ambitieux qui a révélé une autre facette de l'artiste.