Maroc: La Direction Régionale de la Culture de Marrakech-Safi annonce une saison riche et diversifiée

La Direction Régionale de la Culture de Marrakech-Safi a annoncé, mercredi, qu'elle organisera une série d'activités culturelles, littéraires et artistiques durant les mois d'octobre et novembre, et ce à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle saison culturelle 2020/2021.

En raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), la Direction régionale de la Culture propose un programme culturel riche et varié sur sa page Facebook officielle, a indiqué la Direction dans un communiqué, ajoutant que ce programme a pour objectif d'assurer la préservation de la mémoire collective et la valorisation du patrimoine culturel et civilisationnel.

Ainsi, l'émission "Mémoire de Marrakech" permettra de découvrir le patrimoine culturel de la cité ocre par la voix de l'icône de la lutte pour l'Indépendence, Moulay Abdessalam El Jabali. Cette programmation culturelle offrira également une tribune pour un aréopage de chercheurs et d'intellectuels, tels que Hassan Jalab, Ahmed Al Moutafakir, MalikaAlAssimi et Mohamed BouAbed, le temps de jeter la lumière sur l'action culturelle au niveau de la Région Marrakech- Safi.

Dansle domaine des arts plastiques, l'"Anthologie de l'art plastique contemporain à Marrakech" reviendra avec de nouvelles thématiques : "les enjeux de la pratique de l'art plastique chez les artistes marocains de la diaspora" avec l'artiste- peintre Abdelkrim Al-Azhar de France, "La lettre et ses symboles" avec l'artiste plasticien Noureddine Dhaifallah, et "la calligraphie arabe et sa conception à travers la peinture" avec le calligraphe Abdelghani Ouida. Les amateurs du théâtre ne sont pas omis de la liste par ce qu'ils seront au rendez-vous avec cinq épisodes de l'émission "perspectives théâtrales", occasion pour des chercheurs et des spécialistes de débattre des thèmes philosophiques et artistiques relatifs à l'acte théâtral et ses protagonistes dans la région. Desœuvres théâtrales à succès seront également présentées : "Lahmak Baaklou", "Hmar Leil fi Halqa", "Nakir Al-Ihssane", "Bent Al Jadaa" et "Alf Hayna wa Hayna".

Au programme de cette rentrée culturelle eclectique figurent également, des performances de l'art de la narration au profit des jeunes enfants, outre des séances littéraires et créatives, animées par des poètes et des écrivains. Selon la Direction Régionale de la Culture, ce programme culturel a pour objectif de vulgariser les activités culturelles en s'appuyant sur les nouvelles technologies au diapason des évolutions actuelles, au niveau de la production et de l'édition pour servir la culture dans sa dimension créative.