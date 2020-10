Madagascar: Ambatovy - Restitution d'objets archéologiques découverts sur le site minier

Hier 22 octobre 2020, Ambatovy a restitué au musée Vavitiana d'Ampasimazava de Toamasina plus de 1.800 objets archéologiques découverts sur son site minier.

Les objets en question datent du XVIIIe au XXe siècle selon une datation relative effectuée par une équipe d'archéologues experts de l'Université d'Antananarivo. Il s'agit entre autres de marmite, cruche, jarre, pot, bol, fragments de verres et autres poteries locales. Ces trouvailles permettront aux étudiants et chercheurs scientifiques d'avoir une meilleure compréhension du passé de la région, dans le but de développer l'identité culturelle malgache et le développement économique.

La restitution de ces objets entre dans le cadre du programme d'archéologie préventif mis en œuvre par Ambatovy, conformément à ses engagements environnementaux, à travers le Plan de Gestion Environnementale et de Développement Social et les Plans de Gestion Environnementale Spécifiques contenus dans ses cahiers de charges. La restitution s'est faite hier en présence du directeur de cabinet du ministère de la Communication et de la Culture, Haja Rasoanaivo ; du Directeur général de la Bibliothèque Nationale de Madagascar, Andrianjaka Raonison ; et d'autres personnalités bien connues dans le milieu de la culture.

Enfin, il convient de rappeler qu'Ambatovy, depuis 2014, s'est engagé à conserver et à présenter au public les artefacts archéologiques trouvés dans ses zones d'intervention entre Moramanga et Toamasina. La société a d'ailleurs contribué à la mise en place du Centre d'Interprétation du Patrimoine à Toamasina.