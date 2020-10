Algérie: Le vote en faveur du projet d'amendement constitutionnel garantira un passage sécurisé vers l'Algérie nouvelle

Batna — La présidente du Tadjamaou Amal El Jazaïr (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, a considéré jeudi à Batna que le vote en faveur du projet d'amendement de la Constitution soumis au référendum le 1er novembre prochain "garantira un passage sécurisé vers l'Algérie nouvelle."

Dans un rassemblement populaire des militants et sympathisants du parti, à la salle de conférences de l'Office des établissements de jeunes (ODEJ), Mme Zerouati a souligné que ce choix constitue "une opportunité en or pour exprimer notre gratitude envers les chouhada et la Révolution de novembre 1954 et pour un départ réel vers le développement et la prospérité de l'Algérie avec son peuple et ses institutions."

La présidente de TAJ a considéré que "l'on ne pourra toutefois pas aller vers une Algérie forte qui préserve la dignité de tous et garantisse la justice sociale sans établir une base solide qui assure la force aux institutions et aux lois à travers un document unificateur et d'entente établi sur des principes et des fondements fermes."

Mme Zerouati a considéré que le projet d'amendement de la Constitution soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain représente "une Constitution valable pour toutes les générations et une plateforme qui rassemble la majorité des Algériens."

Elle a estimé, à ce propos, que l'occasion est venue "pour rendre le peuple algérien souverain dans ses décisions et dans le choix de ses représentants et de ceux qui en expriment les préoccupations et pour qu'il contribue efficacement à la construction et au développement du pays en allant voter le 1er novembre prochain en faveur du projet d'amendement de la Constitution."