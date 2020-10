Egypte: La réhabilitation des canaux fournit 5 milliards de m3 d'eau d'irrigation par an

Le projet national de réhabilitation des canaux fournit 5 milliards de m3 d'eau d'irrigation par an, a déclaré jeudi la ministre du Plan et du Développement économique Hala El-Said.

Les ministres du Plan et du Développement économique Hala El-Said, du Développement local Mahmoud Chaarawy, de la Jeunesse et des Sports Achraf Sobhy et de la Solidarité sociale Névine Gamea ont inspecté aujourd'hui un des projets de réhabilitation des canaux à Sohag, et ce dans le cadre de l'inauguration de la deuxième phase des projets du développement intégral.

La ministre a indiqué que le plan d'investissement de l'exercice financier 2020-2021 comprenait de nombreux projets et initiatives, notamment le projet de réhabilitation et de revêtement du fond des canaux et qui vise à réaliser des résultats positifs comportant des dimensions du développement durable économique, social et écologique.