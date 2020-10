Egypte: Exercice naval conjoint entre l'Egypte et l'Espagne en Mer Rouge

Les forces navales égyptiennes et espagnoles ont procédé jeudi à un exercice militaire conjoint en mer Rouge, et ce avec la participation des deux frégates égyptiennes (Al-Nasser) et (Abu Qir) et de la frégate espagnole (SANTA MARIA).

Cet exercice s'inscrit dans le cadre du plan du Commandement général des forces armées visant à améliorer le niveau de formation des militaires et à échanger des expériences avec les forces armées des pays frères et amis.

La formation comprend de nombreuses activités de nature professionnelle, y compris une formation à la défense aérienne et des exercices de défense.

Il s'agit de la deuxième formation du genre avec la marine espagnole en une courte durée, ce qui contribue à l'échange d'expériences communes avec la partie espagnole, et à bénéficier de capacités bilatérales en faveur des intérêts communs et à renforcer la coopération militaire entre les forces navales égyptiennes et espagnoles.