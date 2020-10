Egypte: Le président à un sommet de coordination africaine pour contrer les répercussions du Coronavirus

Le président َAbdel Fattah Al-Sissi a participé jeudi, par visioconférence, au 2e sommet de coordination entre l'Union Africaine (UA) et les communautés économiques régionales (CER) en Afrique, a déclaré le porte-parole de la Présidence, l'ambassadeur Bassam Radi.

"Le sommet a porté sur les défis qu'a imposés la pandémie de coronavirus aux pays africains et leurs efforts pour développer l'intégration continentale et régionale, ainsi que les moyens de renforcer les mécanismes de coopération commune pour surmonter les circonstances actuelles, notamment en soutenant les capacités de santé publique, luttant contre les épidémies en Afrique, et partageant les leçons tirées et les meilleures pratiques pour contenir l'épidémie", a dit le porte-parole.

Le Président a salué les efforts déployés pour suivre les résultats du premier sommet de coordination qu'il a présidé en juillet 2019 au Niger, dont le principal est le partage du travail entre l'UA et les communautés économiques régionales ainsi que le renforcement des efforts de réforme institutionnelle, financière et administrative dans le cadre de la Commission de l'UA.

M. Al-Sissi a souligné l'importance de réaliser l'harmonie requise dans la performance des CER africaines, avec un rythme équilibré, vers la mise en œuvre du programme d'intégration continentale.

Le chef de l'Etat a jugé impératif de coordonner les efforts d'intégration régionale avec l'amélioration des infrastructures et de l'énergie au niveau continental, compte tenu de leur importance dans la libre circulation des marchandises et des personnes, le renforcement des contacts et le transfert des données, afin de créer un environnement adéquat en vue d'atteindre des niveaux plus élevés en matière d'intégration productive et économique.

Il a affirmé que les infrastructures, l'approvisionnement énergétique et les transports sont la base de l'intégration régionale en Afrique.

Dans ce contexte, M. Al-Sissi a estimé nécessaire de poursuivre sérieusement les négociations liées à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), dans le but de l'activer pleinement afin de réaliser le rêve africain commun de promouvoir l'intégration économique, étant donné que ce projet est un axe essentiel pour atteindre les autres objectifs de complémentarité continentale.

Le chef de l'Etat a aussi souligné l'importance de maximiser le rôle axial de l'Agence du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) dans la mobilisation des ressources financières pour permettre la mise en œuvre des projets continentaux pilotes de l'agenda de développement de l'Afrique 2063.

Le sommet a également abordé les efforts de l'UA pour mobiliser des ressources pour faire face à la propagation du coronavirus et les contributions des pays africains à cet égard, en particulier l'Egypte qui a fourni une aide médicale et du matériel aux pays africains en sus de ses contributions pour soutenir le Fonds africain de lutte contre le coronavirus et le Centre africain de lutte contre les maladies et les épidémies.