Algérie: Incendie au four du champ El Merk à Hassi Messaoud - Hekkar inspecte le site de l'incident

Alger — Le président directeur général de Sonatrach, Toufik Hekkar s'est rendu jeudi matin en compagnie d'une délégation de cadres dirigeants de la Société, au champ d'El Merk (Hassi Messaoud), pour s'enquérir des dégâts occasionnés au four du 2ème train du centre de traitement du champ El Merk, suite à l'incendie qui s'y est déclenché, hier mercredi, indique un communiqué de la compagnie pétrolière nationale.

Lors de sa visite, M. Hekkar a examiné avec les cadres dirigeants de ce champ, le plan d'intervention rapide et son application sur le terrain, pour permettre aux agents d'intervention de circonscrire l'incendie.

Il a été également question des modalités de maintenance et de réactivation de ce four après la réalisation de l'expertise nécessaire par des spécialistes en la matière et son retour à la production dans les plus brefs délais.

Plutôt dans la journée, le groupe Sonatrach avait indiqué dans un communiqué qu'"un incendie s'est déclenché le 21 octobre 2020 aux environs de 20h20 au niveau du four du 2ème train du centre de traitement du champs El Merk géré par le Groupement Berkine".

"Dans le cadre du protocole d'assistance mutuelle, des équipes d'intervention conjointes de HBNS et d'Ourhoud ont été dépêchées pour renforcer celles d'El Merk, ce qui a permis de maitriser la situation et d'éteindre le feu tout en procédant au refroidissement du four et des installations adjacentes afin d'éviter tout risque de reprise du feu", a précisé le Groupe Sontarach.