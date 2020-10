Algérie: Attar entame une visite d'inspection et de travail à Hassi Messaoud

Alger — Le ministre de l'Energie Abdelmadjid Attar a entamé vendredi une visite de travail et d'inspection à Hassi Messaoud durant laquelle il va s'enquérir de la situation du champ d'El Merk suite à l'incendie qui s'est déclenché, mercredi, au four du 2ème train du centre de traitement du champ.

M.Attar, accompagné d'une délégation ministérielle et du PDG de Sonatrach Toufik Hekkar, examinera au cours de cette visite l'infrastructure ayant subi l'incendie. Il devra s'entretenir avec les responsables de ce champ, notamment sur les dispositions prises pour la maintenance et la réactivation de ce four après la réalisation de l'expertise nécessaire par des spécialistes en la matière.

Le groupe Sonatrach avait indiqué mercredi dans un communiqué qu'un incendie s'était déclenché le 21 octobre 2020 aux environs de 20h20 au niveau du four du 2ème train du centre de traitement du champs El Merk géré par le Groupement Berkine.

Selon la même source, cet incendie avait été pris en charge rapidement par les équipes d'intervention du site qui ont sécurisé la zone indiquée avant de procéder à l'extinction de l'incendie du four avec les moyens d'intervention du site.

"Dans le cadre du protocole d'assistance mutuelle, des équipes d'intervention conjointes de HBNS et d'Ourhoud ont été dépêchées pour renforcer celles d'El Merk, ce qui a permis de maîtriser la situation et d'éteindre le feu tout en procédant au refroidissement du four et des installations adjacentes afin d'éviter tout risque de reprise du feu", a précisé le Groupe Sontarach.