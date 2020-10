Gabon: UA/CER - Ali Bongo Ondimba prend part à la réunion

Libreville, le 22Octobre2020-Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba,a pris part ce jour par visioconférence à la deuxième réunion de coordination entre l'Union Africaine(UA), les communautés économiques régionales(CER)et les mécanismes régionaux(MR).

Organisée sous l'égide de la Commission de l'Union Africaine (CUA), cette réunion virtuelle a vu la participation des Chefs d'État et de Gouvernement membres du Bureau de la Conférence de l'UA, des Présidents en Exercice des CER et des Mécanismes Régionaux et du Président de la Commission de l'UA.

Cette rencontre de haut niveau fait suite à la 1ère réunion de coordination tenue à Niamey, au Niger en Juillet 2018.Elle a porté essentiellement sur l'examen et l'adoption des rapports suivants :

-le bilan d'étape sur la pandémie de la COVID-19 en Afrique ;

le point de situation sur l'état de l'intégration régionale par les CER ;

l'examen de la division du travail entre la Commission de l'UA, les CER/MR et les autres Etats membres ;

l'examen et l'adoption du projet de déclaration de la 2ème réunion de coordination CER/UA/MR.

Au cours de ces travaux, le Président de la République Gabonaise a, en sa qualité de Président en Exercice de la CEEAC, fait un point de situation sur l'état d'avancement de l'intégration dans la zone communautaire de la CEEAC et rappelé le plan régional de riposte contre la pandémie de la COVID-19, adopté lors de la 17ème Session Ordinaire de la CEEAC qui s'est tenue à Libreville le 30 juillet dernier. Lequel était axé sur la prévention et l'atténuation des effets socio-économiques et sécuritaires liés à ladite pandémie.

