Gabon: Le PADEG officiellement lancé

Libreville, le 22 octobre 2020 -Le ministère de l'Économie et de la Relance a accueilli ce jour la cérémonie du lancement officiel du Projet d'Appui à la Diversification de l'Économie Gabonaise (PADEG), présidée par le Ministre en charge de l'Économie, Monsieur Jean-Marie OGANDAGA.

Le PADEG, pour lequel le Gabon bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement (BAD),a pour but de contribuer à une croissance forte et inclusive à travers l'amélioration du climat des investissements, le renforcement des capacités institutionnelles et la diversification de l'économie gabonaise, à l'horizon de l'année 2022.

« Le lancement du PADEG est certes une étape importante, mais l'atteinte de ses objectifs constitue une priorité pour faire de ce projet un succès. Pour ce faire, le Gouvernement veillera avec l'appui de la BAD, à la bonne conduite de ce projet », a souligné le Ministre de l'Économie et de la Relance lors de son allocution.

Par ailleurs, durant son intervention, le Représentant Résident de la BAD au Gabon, Monsieur Robert MASUMBUKO, a indiqué « qu'avec 41 milliards de F CFA de dotation, le PADEG ambitionne d'aider le Gouvernement gabonais à poser les bases d'une reprise économique saine, à travers l'amélioration du climat des investissements et le renforcement de la compétitivité des secteurs priorités ».

Cette cérémonie a vu la participation d'autres membres du gouvernement dont les secteurs sont concernés parce projet notamment, les ministres en charge de la Justice, des Eaux et Forêts, de l'Agriculture, du Commerce et le ministre Délégué auprès du Ministre de l'Économie et de la Relance.