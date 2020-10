Soudan: Signature d'un mémo entre le ministère des AE et l'Institut genevois des droits de l'homme

Genève — Le ministère soudanais des Affaires étrangères - Département de la formation et du développement des capacités - a signé mercredi un mémorandum d'accord avec l'Institut genevois des droits de l'homme au siège de la Mission permanente du Soudan auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales.

Le représentant permanent du Soudan à Genève, l'ambassadeur Ali bin Abi Talib Abdul Rahman, a signé au nom du ministère des Affaires étrangères, tandis que le directeur exécutif de l'Institut, Nizar Abdul Gader Saleh, a signé au nom de l'Institut genevois des droits de l'homme.

Le protocole d'accord vise à améliorer la communication et la coopération avec les institutions des Nations Unies concernées par la promotion et la protection des droits de l'homme en se concentrant sur les domaines d'intérêt pour les deux parties, et sur le désir de coordination et de coopération conjointes en ce qui concerne le développement et le renforcement des capacités des diplomates soudanais dans le domaine des droits de l'homme en utilisant l'expertise, les expériences et les mécanismes internationaux concernés par les droits de l'homme.

Le représentant permanent du Soudan à Genève a souligné l'importance du renforcement des capacités et de la sensibilisation aux questions relatives aux droits de l'homme parmi les diplomates du Ministère des affaires étrangères, exprimant la volonté de la mission de soutenir les initiatives visant à améliorer la situation des droits de l'homme au Soudan en transférant et en échangeant des expériences avec les institutions et organisations internationales travaillant dans le domaine des droits de l'homme.

Dans ce contexte, le Directeur exécutif de l'Institut des droits de l'homme a déclaré que la signature de ce mémorandum coïncidait avec le cinquante-sixième anniversaire de la glorieuse révolution du 21 octobre et la sortie du Soudan du système de procédures du Conseil des droits de l'homme et les mesures prises pour retirer le Soudan de la liste des États parrainant le terrorisme.