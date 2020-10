Soudan: Hamdok rencontre le ministre de l'Intérieur et le directeur de la police

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Abdalla Hamdok, a été informé jeudi par le ministre de l'Intérieur, le lieutenant général Al-Teraifi Idris, et le directeur général des forces de police, le lieutenant général Izz Eddine Al-Sheikh, sur les actions et mesures prises par le ministère de l'Intérieur, représenté par les forces de police de l'Etat de Khartoum avant, pendant et après les défilés du 21 octobre.

Le Premier ministre a pleuré la mort du martyr Mohamed Abdul-Majeed du quartier de Jeraif, à l'est de la région du Nil.

Il a souligné que la priorité du gouvernement est de protéger la vie, la dignité et les propriétés des citoyens, d'atteindre les objectifs de la révolution, ajoutant que la réforme et la reconstruction des institutions seront fondées sur les valeurs de justice, de responsabilité, de liberté et de règle de loi.