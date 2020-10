Soudan: Le Soudan et la Chine discutent de la coopération dans les médias et la presse

Khartoum — Le Soudan et la Chine ont convenu de renforcer la coopération dans le domaine de l'échange d'informations et de la coopération entre l'Agence de presse soudanaise (SUNA) et l'Agence de presse panchinoise (Xinhua) pour renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays.

Cela s'est produit lors d'une réunion tenue jeudi entre le directeur général de l'agence de presse soudanaise (SUNA), Mohamed Abdul-Hameed, et l'ambassadeur de Chine au Soudan, Ma Xinmin.

L'ambassadeur de Chine a souhaité la bienvenue au directeur général de SUNA, déclarant que la réunion ouvre la porte à la coopération entre l'ambassade de Chine et SUNA d'une part, et à la reprise de la coopération entre les agences de presse officielles soudanaises et chinoises dans les différents domaines de la formation journalistique, technique et médiatique.

L'ambassadeur a affirmé que son pays est prêt à offrir des possibilités de formation et de coopération entre les deux agences de presse et a souligné l'importance du rôle joué par SUNA dans la publication des informations sur le Soudan et sa contribution à l'établissement et au renforcement des relations entre le Soudan et la Chine dans divers domaines, d'autant plus que les deux pays ont célébré le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre eux.

L'ambassadeur de Chine a expliqué que son pays a appelé à la levée des sanctions imposées au Soudan jusqu'à ce qu'une atmosphère propice à l'investissement soit instaurée dans le pays, exprimant sa satisfaction sur le lancement des mesures visant à lever les sanctions imposées sur le Soudan.

Le directeur général a passé en revue le rôle joué par la SUNA dans la radiodiffusion, reflétant les activités de la vie au Soudan et les mesures prises par l'administration de SUNA pour la moderniser.

Les deux parties ont souligné l'importance d'avoir un journaliste de presse représentant l'Agence de presse soudanaise en Chine, pour commencer à y travailler temporairement avant de nommer un correspondant permanent de SUNA en Chine, dans le but d'être la principale source d'informations chinoises pour SUNA.

Le directeur général de la SUNA, Mohamed Abdul-Hameed, a invité l'Ambassadeur de Chine à visiter le bâtiment de l'agence pour voir ses diverses activités sur le terrain et discuter plus avant des domaines de coopération entre les deux parties.