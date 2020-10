Soudan: Le Représentant du Soudan à Genève rencontre le Directeur général de l'OMPI

Genève — Le Représentant permanent du Soudan à Genève, l'Ambassadeur Ali Bin Abi Talib, a rencontré jeudi M. Daren Tang, le nouveau Directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève.

La réunion a débattu de la coopération bilatérale entre le Soudan et l'OMPI dans les domaines de l'introduction de la propriété intellectuelle, de la formation et du renforcement des capacités, et a dénombré les effets positifs attendus après le retrait du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, et l'importance de travailler à ce stade pour changer l'image du Soudan dans la communauté internationale.

La réunion a également débattu des moyens d'aider les pays les moins avancés grâce aux activités de l'organisation liées à l'introduction et à la promotion des produits des pays les moins avancés, en plus de l'importance d'introduire et de tirer parti de la plate-forme de recherche de l'organisation.

La réunion a traité du rôle important des jeunes, en particulier des inventeurs, et de l'importance de leur fournir des opportunités et un soutien pour connaître leur potentiel à servir leurs sociétés.