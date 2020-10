Maroc: Les participants au 4e congrès international de la SMMU mettent en exergue l'importance de la médecine d'urgence durant la crise Covid

Rabat — L'importance de la médecine d'urgence durant la crise de la Covid-19 a été mise en exergue lors des travaux du 4e congrès international de la Société marocaine de médecine d'urgence (SMMU) ouverts vendredi à Rabat avec la participation d'une pléiade de professionnels marocains et étrangers de la santé.

Tenue en format semi-présentiel, l'édition de cette année s'étale sur deux jours (vendredi et samedi) et revêt un caractère particulier, marqué notamment par la crise de la Covid-19 et les défis sanitaires qu'elle a charriés avec elle.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture de cet événement, le président du 4e congrès, Pr. Naoufal Chouaib, a souligné que l'édition de cette année propose un programme scientifique "riche et varié" et sera animée par différents experts nationaux et internationaux.

Il a aussi profité de l'occasion pour rendre hommage à tout le personnel médical et paramédical qui a, selon lui, fait preuve durant cette crise d'un "dévouement et d'une abnégation inédits".

Pour sa part, le responsable de la commission de la communication de la SMMU, Pr. M'barek Dimou, a indiqué dans une déclaration à la MAP peu avant l'ouverture de cette édition que le congrès de cette année est "très particulier" du fait qu'il a lieu dans une situation de crise planétaire.

La spécificité du congrès cette année réside dans son organisation au milieu de la pandémie, a-t-il relevé, notant que cette situation permettra de partager les expériences sur la prise en charge de cette maladie de la Covid-19 "dont l'avenir est incertain", et que les avis des différents experts aideront à améliorer et consolider l'attitude pratique de la prise en charge.

L'autre intérêt de cette édition figure, selon M. Dimou, dans la sensibilisation et le mérite durant cette période de tout le personnel soignant et particulièrement celui de la médecine d'urgence, une "spécialité pluridisciplinaire qui s'est mobilisée avec dynamisme".

Il est aussi question durant ces deux jours d'insister sur le rôle stratégique de la médecine d'urgence afin d'accorder plus d'intérêt à cette spécialité "très importante".

De son côté, le président de la Société marocaine d'anesthésie d'analgésie et de réanimation (SMAAR), Dr. Jamal Eddine Kohen, a estimé que "les urgences, en prolongement de la réanimation, constituent le pilier de tout système de santé".

Évoquant l'implication de cette spécialité dans la crise de la Covid-19, M. Kohen a fait remarqué que son rôle a été "très visible", tant est si bien que "c'est le prolongement d'un circuit qui passe par le préhospitalier, les urgences, les soins intensifs et la réanimation".

Ce congrès sert également à montrer la nécessité de la prise en charge des patients au niveau diagnostique et thérapeutique, et aussi en termes de mise en place de protocoles et de circuits au niveau de toutes les structures hospitalières, a souligné Mme Bouchbika Meriem, spécialiste en médecine d'urgence et de catastrophe.

Durant deux jours, le 4e congrès international de la SMMU proposera des conférences et des ateliers sur des sujets intéressant le domaine des urgences dans tous ses aspects, la crise de la Covid-19 et ses effets multiformes, ainsi que son retentissement sur le personnel soignant.

Cette édition comporte aussi une séance de reconnaissance envers les professionnels du secteur de la médecine qui ont honoré leur parcours médical et scientifique.

La SMMU se fixe pour missions la promotion et le développement des connaissances scientifiques et professionnelles, dans tous les domaines d'exercice de la médecine d'urgence, ainsi que la promotion et le soutien de la recherche en la matière.

Elle veille aussi à la tenue de congrès et de réunions scientifiques, à la publication d'ouvrages ou d'autres supports, à l'élaboration de recommandations scientifiques ou professionnelles et à l'octroi de bourses et de prix, en plus de l'organisation de projets de recherche et éventuellement la recherche du financement.