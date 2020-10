Maroc: SM le Roi, "un ardent défenseur de la co-connaissance et de la paix" (Ordre de Souverain de Malte)

Rome — SM le Roi Mohammed VI, "Souverain aimé, charismatique, protecteur de l'islam mais aussi des autres religions, est un défenseur ardent de la co-connaissance, de la paix et d'un islam du juste milieu", a souligné l'ambassadeur de l'Ordre Souverain de Malte au Maroc, Julien-Vincent Brunie.

M. Julien-Vincent Brunie s'exprimait dans le cadre d'une réception organisée récemment à l'ambassade de l'Ordre Souverain de Malte près le Saint-Siège, au cours de laquelle il s'est vu remettre la plaque de grand officier "l'Ordre de Pie IX", la plus haute décoration accordée par le Pape François.

Cette distinction a été décernée à l'ambassadeur Julien Brunie en guise de remerciement pour les services rendus au Souverain Pontife et au Saint Siège notamment lors de la visite Apostolique au Maroc, ainsi que pour ses efforts en faveur de la promotion du dialogue interreligieux et du développement des œuvres aux services des plus pauvres.

"En tant qu'ambassadeur au Maroc, je suis très fier de pouvoir modestement contribuer à tous ces signes de rapprochement et fier et heureux d'avoir pu le faire dans un pays où Sa Majesté le Roi, Souverain aimé, charismatique, protecteur de l'islam mais aussi des autres religions, est un défenseur ardent de la co-connaissance, de la paix et d'un islam du juste milieu", a-t-il dit lors de cette cérémonie.

Il a rappelé la grande portée du voyage de Sa Sainteté le Pape François au Maroc et l'importance de l'appel d'Al-Qods lancé par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine et le Souverain Pontife.

Il a, par ailleurs, évoqué "les œuvres immenses de l'Ordre de Malte dans le Monde, en Afrique et au Maroc", citant notamment "900 ans au service des malades et des pauvres sans distinction de religion et d'origine".

La décoration a été remise à M.Julien-Vincent Brunie par le Nonce Apostolique au Maroc, Monseigneur Vito Rallo, en présence du gouvernement de l'Ordre de Malte et d'autorités du Saint-Siège.

Mme Rajae Naji, ambassadeur de Sa Majesté le Roi près l'Ordre Souverain de Malte et près le Saint-Siège a assisté également à cette cérémonie très solennelle et restreinte aux autorités gouvernementales, compte-tenu des circonstances sanitaires.