Algérie: Ghali félicite la presse algérienne et salue son rôle dans la lutte du peuple sahraoui

Chahid El Hafedh — Le Président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Ibrahim Ghali, a félicité la presse algérienne à l'occasion de sa journée nationale, saluant son rôle pour faire connaitre la lutte juste du peuple sahraoui en vue de recouvrer sa liberté et son indépendance.

"Le peuple sahraoui qui souffre encore de l'occupation et de la répression systématique contre les militants de l'Intifada de l'Indépendance qui résistent patiemment à la tyrannie de l'occupant marocain, vous rend grand hommage, reconnait votre gratitude et vous présente ses félicitations ainsi qu'au peuple algérien vaillant et aux dirigeants Algériens en tête desquels, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a écrit M. Ghali dans son message adressé aux journalistes à l'occasion de la journée nationale de la presse algérienne, célébrée le 22 octobre de chaque année.

Cette occasion "nous offre l'occasion d'exprimer toute notre reconnaissance, considération, respect gratitude au corps de la presse algérienne, et de nous remémorer ses efforts pour faire entendre notre voix ( ) et couvrir les évènements au début de l'invasion militaire injuste contre notre peuple, en diffusant des photos de foules de citoyens fuyant le génocide et les bombardements (au napalme et phosphore blanc) à Guelta, Amgala, Tifariti et Oum Dreyga, a affirmé le président sahraoui.

"Ces mêmes journalistes ont accompagné avec courage et bravoure nos combattants dans leurs batailles farouches livrées contre les envahisseurs, ne ménageant aucun effort pour faire connaitre notre lutte juste pour la liberté et l'indépendance", a souligné le responsable sahraoui qui s'est recueilli, en outre, "à la mémoire des journalistes algériens décédés". "Nous souhaitons une longue vie, santé et prospérité à ceux qui sont encore parmi nous", a-t-il ajouté.

"On ne peut oublier ceux qui nous ont accompagné et sont toujours à nos côtés, s'érigeant en fervents défenseurs de notre cause juste, en bannissant l'injustice et l'oppression", a soutenu le président Ghali, ajoutant qu'il s'agit " des enfants de l'Algérie, les enfants de la Glorieuse Révolution du 1er novembre qui a consacrée les valeurs d'abnégation, de sacrifice, de loyauté et de fidélité".

Le peuple sahraoui "compte beaucoup sur votre soutien et accompagnement médiatique dans sa lutte jusqu'au recouvrement de sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires", a affirmé le président sahraoui en s'adressant aux journalistes algériens.