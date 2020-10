Cote d'Ivoire: Mgr Joseph Aké - « Si Marie est avec nous, c'est la victoire assurée sur le mal »

L'archevêque de Gagnoa, Mgr Joseph Aké, a procédé samedi à la consécration de la cathédrale de son diocèse à Marie, Notre Dame du rosaire. A travers

cette cérémonie hautement spirituelle à l'Église catholique, le prélat a voulu faire de Marie l'épicentre de la vie pastorale, spirituelle, morale, humaine dans son archidiocèse. Les prêtres, au nombre de deux-cents, étaient mobilisés aux côtés de nombreux fidèles estimés à plus de 1500, tous dévots de Marie.

L'occasion a été belle pour Mgr Aké de leur dire : « Si Marie est avec nous, c'est la victoire assurée sur le mal moral, physique, spirituel, humain ; c'est la victoire de la vie sur la mort et sur tout ce qui avilit l'homme ». Car avec Marie, ils ont avec eux Jésus, l'Emmanuel, dont le nom signifie, Dieu avec nous. « Si Dieu est avec nous qui sera contre nous ? », a-t-il interrogé. Toujours pour justifier cette dévotion de l'archidiocèse à Marie, son premier

responsable a rappelé aux fidèles que sur la quarantaine de paroisses que compte l'archidiocèse, 14 sont dédiées à Marie, il existe également 5 sanctuaires, 3 chapelles et 43 grottes mariales.

A côté de cela, l'archidiocèse comprend 5 communautés religieuses portant le nom de Marie, 6 communautés nouvelles et 3 mouvements d'action catholique œuvrant dans le domaine de la spiritualité mariale. Par ailleurs, 6 établissements scolaires et institutions académiques sont placés sous la protection de la Vierge.

Aussi Mgr Aké estime-t-il que les raisons de consacrer l'archidiocèse de Gagnoa à Marie Notre Dame du Rosaire sont évidents. Car sa présence, ses activités, et ses actions l'imposent. Mais pour lui, il faut aller plus loin, et plus en profondeur. Car le dessein et le projet de Marie c'est selon lui, « d'habiter non seulement nos églises paroissiales, nos maisons, mais surtout habiter chez nous, avec nous, partager notre vie quotidienne,

demeurer dans notre cœur pour l'aimer, l'honorer, l'exalter, la faire connaître et faire connaître et aimer son Fils. Elle veut régner chez nous, en nous et pour toujours ».

Endébut de la célébration eucharistique, le prélat a prié pour que Notre Dame du Rosaire, la mère du Prince de la Paix, règne dans le cœur des fidèles de son archidiocèse et en Côte d'Ivoire pour toujours.

Par ailleurs, reprenant la salutation de l'ange qui a dit à Marie : « Réjouis-toi, sois dans la joie, vis dans la joie, que la joie déborde de ta vie », Joseph Aké a dit à ses

fidèles : « La joie, voici un sentiment qui a disparu de nos vies, des hommes joyeux, des femmes joyeuses, des chrétiens joyeux, on en rencontre très peu, pour ne pas dire rarement sur nos routes ; il y a tellement de douleur, de souffrance, de

misère dans nos vies », a-t-il dit, en faisant allusion à la pandémie du Covid qui est venue en rajouter à cette misère avec son lot de malades et de décès. « Mais rassurons-nous : Dieu est avec nous », a dit Mgr Aké.