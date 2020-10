Cote d'Ivoire: Prix Pierre Castel/Coaching - La Sénatrice Mariam Dao Gabala rencontre les lauréates des éditions 2019 et 2020

Mme Mariam Dao Gabala, Directrice générale de « MDG consulting and Investment » a reçu, le 21 octobre 2020, à ses bureaux, les lauréates du prix Pierre Castel de Solibra.

Ce sont Mmes Glwadis Yao, lauréates de l'édition 2019 et Lenou Sonia Tien, lauréates de l'édition 2020. Au cours de cette prise de contact, M. Kader Maliki, représentant du Fonds Pierre Castel, et Mlle Sylvana Akaossi, représentant Solibra étaient aux côtés des lauréats.

Le Prix Pierre Castel de Solibra donne droit au lauréat à une somme de 10 millions de FCFA et à un coaching personnalisé. Ce coaching est assuré par la Sénatrice Mariam Dao Gabala avec sa structure « MDG consulting and Investment. »

En rencontrant Mmes Glwadis Yao et Lenou Sonia Tien, Mme Dao Gabala s'est dite heureuse de pouvoir « coacher et suivre » les deux lauréates.

Mme Mariam Dao Gabala a précisé les deux aspects sur lesquels elle entend mettre l'accent à l'occasion du coaching : une très bonne connaissance de son business et une excellente organisation afin de maximiser les ressources.

« Le travail que je vais faire avec elles, c'est de leur permettre de bien comprendre leur business, de comprendre l'environnement dans lequel elles évoluent et les amener à établir un business modèle », a fait savoir Mme Dao Gabala. Elle a expliqué que beaucoup parmi les jeunes entrepreneurs ont, certes, des « idées excellentes » et des « opportunités excellentes », mais ils ne savent pas s'organiser pour réussir.

« Ce dont les entrepreneurs ont le plus besoin aujourd'hui, c'est d'abord l'organisation pour maximiser les ressources qu'ils ont pour pouvoir grandir », a expliqué la Directrice Générale de MDG consulting and investment.

Selon Mme Mariam Dao Gabala, l'un des éléments sur lesquels elle travaillera, c'est l'entrepreneur lui-même : « comment vit-il sa vie ? Quelle vision a-t-il de sa vie et comment veut-il s'organiser pour réussir ? ». La cheffe d'entreprise compte expliquer aux personnes coachées comment utiliser au mieux le Fonds Pierre Castel de sorte qu'au terme de l'année 2021, « les 10 millions f cfa produisent 10 autres millions ».

Mme Dao Gabala a interrogé respectivement Mmes Glwadis Yao et Lenou Sonia Tien sur leurs activités. La première a fondé une la Société Ivoirienne de Transformation du Vivrier (Sitrav), une entreprise de production d'épices, de piment et de poivre. Elle a été déclarée super lauréate du Prix Pierre Castel 2019 avec son projet de production et de commercialisation d'épices en poudre sous la marque Mako.

La seconde est la Gérante de la Société Coopérative Féifê (Socofê), spécialisée dans la transformation des produits vivriers. Le produit qu'elle a présenté lors du concours Pierre Castel est la purée de piment conditionnée dans des pots de verre.

A en croire Mme Mariam Dao Gabala, l'avantage du Fonds Pierre Castel, c'est que l'on « dévoile des talents, les génies ».

Le représentant du Fonds Pierre Castel, M. Kader Maliki, a fait ce témoignage lors de la rencontre : « je suis allé visiter la lauréate Glwadis Yao à Yopougon. Je sens une assurance, une confiance. Je me rends compte que l'on fait quelque chose qui a un impact sur la vie des gens ».

Rappelons que le Prix Pierre Castel est une initiative du Fonds Pierre Castel. Le Fonds Pierre Castel a pour but, en France et en Afrique, de soutenir des actions en faveur d'initiatives agricoles et agro-alimentaires et de soutenir des démarches entrepreneuriales portées par la jeunesse.

A travers ce Fonds, le Président-Fondateur du Groupe Castel souhaite renforcer son engagement au service du développement de l'Afrique et de ses liens de solidarité et d'échange avec la France.

En Côte d'Ivoire, le Prix Pierre Castel est organisé par le Fonds Pierre Castel et son partenaire Solibra, entreprise citoyenne engagée aux côtés des jeunes.