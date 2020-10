Cote d'Ivoire: Club Abidjan ville durable - Guillaume Herry, nouveau président pour un mandat d'un an

Le Club Abidjan ville durable a tenu son assemblée générale annuelle, hier, à l'Institut français de Côte d'Ivoire, au Plateau. A cette rencontre à laquelle ont pris part les principaux partenaires du club, un nouveau président a été élu, en la personne de Guillaume Herry, directeur de projet de l'entreprise Sicma. Il succède à David Morvant, directeur général d'Engie Services Côte d'Ivoire. Guillaume Herry a désormais les commandes du club pour un mandat d'un an.

Le Club Abidjan, ville durable, est un cadre formel de collaboration entre entreprises françaises qui proposent des solutions concrètes pour le développement de la ville durable en Côte d'Ivoire. Le club compte une cinquantaine d'entreprises dont les représentants ont pris part à l'assemblée générale. « En cinq ans d'existence, notre club est devenu l'interlocuteur de référence pour tout ce qui concerne le développement durable des villes en Côte d'Ivoire. De ce fait, c'est un grand honneur et une grande responsabilité qui m'est confiée aujourd'hui », s'est félicité Guillaume Herry.

La question du développement durable des villes en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire est d'actualité et doit être traitée avec beaucoup d'attention. « Aujourd'hui, ces sujets sont très importants, pour deux raisons : d'une part le contexte actuel de la Covid-19 et la crise économique qu'elle induit, qui nécessite de prendre des décisions fortes pour relancer une croissance forte et durable, et d'autre part le fait que la Côte d'Ivoire vient de devenir le premier pays de la Cedeao en termes de Pib par habitant et qu'elle se doit d'être précurseur dans la région pour tous les sujets liés à la ville durable », a expliqué Guillaume Herry.

Il a également rappelé que le club est au service de l'État ivoirien pour l'accompagner. « L'objectif du club est de mettre à profit toute l'expérience emmagasinée par les entreprises françaises de manière à proposer des solutions concrètes pour accompagner le gouvernement ivoirien et toutes les institutions compétentes dans le mise en œuvre de solutions durables », a-t-il précisé.